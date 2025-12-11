Dalekovodu posao u Sjevernoj Makedoniji vrijedan 19,7 milijuna eura

Ilustracija / Unsplash

Dalekovod je kao nositelj konzorcija u sastavu Dalekovod d.d., Elnos BL Banja Luka i Kodar Energomontaža, potpisao s AD MEPSO, državnom kompanijom za prijenos električne energije iz Sjeverne Makedonije, ugovor vrijedan 19,7 milijuna eura, izvijestili su u četvrtak iz Dalekovoda.

Ugovoreni posao obuhvaća isporuku i izgradnju 400 kilovoltnog dalekovoda od Bitole, preko Ohrida, do granice između Sjeverne Makedonije i Albanije.

Nova transformatorska stanica Ohrid je trenutačno u izgradnji, a izvođač je Končar.

Riječ je o važnom infrastrukturnom projektu kojim se osigurava dugoročna stabilnost elektroenergetskog sustava u široj regiji, navodi se u objavi na Zagrebačkoj burzi.

Planirani rok završetka radova je sredina 2028. godine.

Ovim ugovorom Dalekovod koji posluje u sastavu Grupe Končar, dodatno jača svoju poziciju na regionalnom i europskom tržištu kao jedna od ključnih kompanija u modernizaciji i izgradnji elektroenergetskih objekata najviše razine složenosti, navodi se.