Debeljak raskinuo ugovor za obalne ophodne brodove

Brodogradilište Specijalnih objekata (BSO) Tomislava Debeljaka raskinulo je ugovor o gradnji triju obalnih ophodnih brodova za Ministarstvo obrane, potvrdio je u utorak Hini glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić.
Predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak izjavio je da su sva vještačenja napravljena u proteklom razdoblju pokazala isti zaključak - troškovi gradnje su nedvosmisleno porasli.
"Pozivamo MORH, koji se poziva na ista vještačenja, da ih objavi jer nas kao ugovornog partnera stavlja u nepovoljan položaj to što podaci 'cure'" iz provjerenih izvora, a mi smo obvezni poštivati klasificiranost ugovora", rekao je Debeljak.
Iz Brodosplita podsjećaju kako je njihov zahtjev da se sukladno sporazumu potpisanom na primopredaji broda "Umag" izgrade svi brodovi iz serije bez ikakve dobiti, ali i bez gubitka zbog porasta troškova, koristeći troškovnu metodu izračuna.
To nije poštivao MORH iako bi u slučaju prihvaćanja brodovi u seriji bili značajno jeftiniji od tržišne cijene, tvrde u Brodosplitu.
Na službenim stranicama Brodosplita se navodi da su tri preostala broda, koja neće biti izručena MORH-u, nalazila u različitim, ali višim stupnjevima gotovosti.
Projekt izgradnje obalnih ophodnih brodova počeo je u prosincu 2014. godine, tadašnja ukupna vrijednost mu je bila 51 milijun eura, a do danas je BSO Ministarstvu obrane isporučilo dva ophodna broda - "Umag" i "Omiš".
Prvi brod je s isporukom kasnio četiri godine, a drugi je isporučen početkom ove godine.
