šef Brodosplita

Debeljak raskinuo ugovor za obalne ophodne brodove

Hina
07. lis. 2025. 13:24
Brodogradilište Specijalnih objekata ​(BSO) Tomislava Debeljaka raskinulo je ugovor o gradnji triju ​obalnih ophodnih brodova za Ministarstvo obrane, potvrdio je u utorak Hini glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić.

Predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak izjavio je da su sva vještačenja napravljena u proteklom razdoblju pokazala isti zaključak - troškovi gradnje su nedvosmisleno porasli.

"Pozivamo MORH, koji se poziva na ista vještačenja, da ih objavi jer nas kao ugovornog partnera stavlja u nepovoljan položaj to što podaci ​'cure'" iz provjerenih izvora, a mi smo obvezni poštivati klasificiranost ugovora", rekao je Debeljak. 

Iz Brodosplita podsjećaju kako je njihov zahtjev da se sukladno sporazumu potpisanom na primopredaji broda ​"Umag​" izgrade svi brodovi iz serije bez ikakve dobiti, ali i bez gubitka zbog porasta troškova, koristeći troškovnu metodu izračuna.

To nije poštivao MORH iako bi u slučaju prihvaćanja brodovi u seriji bili značajno jeftiniji od tržišne cijene, tvrde u Brodosplitu.

Na službenim stranicama Brodosplita se navodi da su tri preostala broda, koja neće biti izručena MORH-u, nalaz​ila u različitim, ali ​višim stupnjevima gotovosti. 

Projekt izgradnje obalnih ophodnih brodova počeo je u prosincu 2014. godine, tadašnja ukupna vrijednost mu je bila 51 milijun eura, a do danas je BSO Ministarstvu obrane isporučilo dva ophodna broda - "Umag" i "Omiš".

Prvi brod je s isporukom kasnio četiri godine, a drugi je isporučen početkom ove godine.

Teme
brodosplit tomislav debeljak

