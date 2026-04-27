Oglas

čeka se odgovor bijele kuće

Iran dao prijedlog za kraj rata i otvaranje Hormuškog tjesnaca

author
Hina
|
27. tra. 2026. 06:21
reuters
Seyed Abbas Araghchi via Telegram/Handout via REUTERS

Putem pakistanskih posrednika Iran je dao Sjedinjenim Američkim Državama prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i završetku rata, izvjesila je američka novinska organizacija Axios.

Oglas

U tom iranskom prijedlogu su nuklearni pregovori odgođeni za kasniju fazu, a Bijela kuća zasad nije komentirale ove navode. Nešto ranije danas je američki predsjednik Donald Trump izjavio da „Iran zna što mora biti u zajedničkom sporazumu“.

„Ne smiju imati nuklearno oružje jer inače ne postoji nikakav razlog za sastanak“, izjavio je Trump.

Već duže vrijeme Iran od Washingtona traži da prizna njegovo pravo na obogaćivanje urana i to, kako tvrde, samo u mirnodopske svrhe, dok zapadne sile ne vjeruju u takvu tezu već su uvjereni da je ono usmjereno u izgradnju nuklearnog oružja.

Iz Irana su u ponedjeljak objavili da njihov ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi odlazi u Moskvu na razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Teme
iran

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ