Elitni dio hrvatskog turizma ne gubi goste: "Najveći izazov nam je što nam nedostaju iskusni radnici"

"Sjeverni Jadran više se oslanja na nautičare koji dolaze vlastitim plovilima, kao i na stalne vezove te tržišta dostupna automobilom. Srednja Dalmacija ima najveću koncentraciju čarter flote, a zbog toga i najizraženiju konkurenciju uz snažniji pritisak na cijene. Dubrovačko područje bilježi pak veći udio nautičara s udaljenijih tržišta i korisnika plovila više kategorije, no uz 'osjetljivost' na zračnu dostupnost i ukupne troškove putovanja", kazala je Marević.