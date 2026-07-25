Zbog požara u blizini Splita iz hotela privremeno evakuirano dvadesetak turista

Ivo Cagalj/PIXSELL

Požar koji je u petak navečer buknuo u blizini hotela Eden u Podstrani, istočno od Splita, ugašen je nešto iza ponoći, izvijestili su vatrogasci, dok su u hotelu rekli da je iz njega privremeno bilo evakuirano dvadesetak turista koji su se ubrzo vratili.

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Vjetar je širio vatreni plamen pa je dvadesetak turista bilo privremeno evakuirano iz hotela ali su se ubrzo vratili u njega, rekao Hini dežurni djelatnik na percepciji u hotelu Eden.

"Požar je pola sata iza ponoći ugasilo 15 vatrogasaca iz Podstrane, Žrnovnice i Splita sa šest vozila, a vatra nije zahvaćala kuće i stambene objekte," izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centar Split. Dodali su kako je opožareno oko 3500 četvornih metara raslinja i šume.

Dojava o požaru zaprimljena je u 21.45 sati.