Među 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki srednje Europe čak sedam hrvatskih

Plasman na 29. mjesto, uz skok od 910 posto je ostvario Farseer, platforma za financijsko planiranje i upravljanje učinkom na razini poduzeća, 33. je riječka B.I.D. Grupa, koja se bavi razvojem "cloud" CMS-a posebno dizajniranog za podršku hotelijerima i vlasnicima kampova, s rastom prihoda za 864 posto, dok je 41. Utiliter iz Varaždina, čije je područje poslovanja razvoj specijaliziranih i sveobuhvatnih naprednih softverskih rješenja, s rastom od 682 posto.