Fina ima važnu obavijest za sve poduzetnike, rok je 30. travnja

Financijska agencija (Fina) u ponedjeljak je pozvala poduzetnike da predaju godišnje financijske izvještaje (GFI) za 2024. do 30. travnja, a za one koji to ne učine na vrijeme su predviđene i novčane kazne.

“Fina poziva sve poduzetnike, obveznike primjene Zakona o računovodstvu da godišnje financijske izvještaje za 2024. godinu dostave u propisanim rokovima i to za statističke i druge potrebe do 30. travnja ove godine, za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine i za konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu u roku od devet mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine”, istaknuto je u Fininom priopćenju.

Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2024. godinu je 30. travnja 2025., a za javnu objavu šest mjeseci po isteku poslovne godine.

Fina je pozvala poduzetnike da pravovremeno predaju izvještaje kako bi izbjegli dodatne troškove.

“Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju propisane su novčane kazne u iznosu od 1.320 do 13.270 eura, a odgovornoj osobi u iznosu od 660 do 2.650 eura”, navodi se.

Izvještaje poduzetnici mogu dostaviti putem nove aplikacije Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI) na sustavu e-Građani, uz bilo koju vjerodajnicu visoke razine sigurnosti (e-Osobna iskaznica, Finin certifikat, AKD certifikat), putem Web aplikacije RGFI, uz korištenje Fininog digitalnog certifikata, prema zatečenim pravima dodijeljenima do 26. veljače 2025. (nakon tog datuma, prava za ovu aplikaciju se više ne dodjeljuju za potrebe predaje GFI-ja), poštom te osobno u Fininim poslovnicama.

Sve informacije o predaji godišnjih izvještaja poduzetnici mogu dobiti putem besplatnog telefona 0800 0080, slanjem upita elektronskom poštom, ovisno o sjedištu obveznika, te na Fininoj stranici (Registar godišnjih financijskih izvještaja), napomenuto je.

