Francuska nakon Sheina prijavila još šest plaftormi: Uz sporne lutke prodavale i - oružje

Radi se o platformama AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish i Amazon. Vladin odjel za prevare otkrio je da su "AliExpress i Joom prodavali i lutke s dječjom pornografijom" i da su Wish, Temu, AliExpress i eBay "prodavali oružje kategorije A, poput boksera i mačeta", rekao je ministar Serge Papin za Le Parisien.