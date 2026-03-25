Glavak: Hrvatska reakcija na energetsku krizu dobar je primjer za zemlje u okruženju

Mjere hrvatske vlade za ublažavanje posljedica globalne energetske krize po građane primjer su koje bi trebale slijediti zemlje u okruženju, ustvrdila je u srijedu HDZ-ova eurozastupnica Sunčana Glavak u raspravi u Europskom parlamentu, objavio je ured zastupnice.
Europski parlament je u srijedu na plenarnoj sjednici u Bruxellesu održao raspravu o osiguravanju stabilnosti tržišta i cjenovno pristupačne energije za industriju i građane u geopolitičkom kontekstu koji utječe na energetsku sigurnost, neovisnost i opskrbu.
Sunčana Glavak je, istaknuvši da takve okolnosti od politike očekuju snagu i brzinu, u raspravi izdvojila primjer Vlade Republike Hrvatske koja je donijela već 10. paket mjera, vrijedan oko 450 milijuna eura.
Usmjeren upravo na ublažavanje rasta cijena energije i zaštitu standarda građana, glavni fokus Vladinog paketa mjera stavljen je na ograničavanje cijena goriva i struje kako bi se spriječio veći udar na kućanstva i gospodarstvo.
“Bez ovih mjera cijene bi bile više, a ovako se rast djelomično amortizira”, istaknula je Glavak izdvojivši podatak da cijene električne energije za hrvatske građane ostaju iste do listopada ove godine, uz dodatne uštede na računima, a najugroženiji dobivaju 70 eura mjesečno", navodi se u priopćenju ureda hrvatske eurozastupnice.
Poduzetnicima se također ograničava cijena struje kako bi ostali konkurentni, država osigurava stabilnost cijena plina, a paket uključuje i potpore za javni prijevoz, poljoprivrednike, studente te ulaganje u obnovljive izvore energije.
“Politički gledano, mjere su odgovor na globalnu energetsku krizu i rast cijena, na socijalnu zaštitu i očuvanje ekonomske stabilnosti. To će biti dobar primjer i za mnoge zemlje u okruženju”, zaključila je HDZ-ova eurozastupnica.
Vlada Republike Hrvatske u ponedjeljak je usvojila paket mjera kako bi ublažila pritiske na građane i gospodarstvo uslijed sukoba na Bliskom istoku koji su utjecali na rast cijena energenata. Uz to, cilj je Vladinih mjera zadržati gospodarsku aktivnost i očuvati radna mjesta, pri čemu se posebno u obzir uzima nastavak gospodarskog rasta koji Hrvatska bilježi već 20 kvartala zaredom, što je puno brže od europskog prosjeka, ističe se u priopćenju.
