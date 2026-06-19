Tonči Glavina o Johnu Malkovichu i sezoni: "Svakako će doći do korekcije cijena"

"Pa mislim da smo po pitanju cijena sve rekli u ključnom trenutku i u pripremi za ovaj glavni dio turističke godine, ja se na to ne bi sada više u ovom trenutku previše fokusirao, postali smo apele. Ipak, iako smo u jednoj nevjerojatnoj, nestabilnoj geopolitičkoj i ekonomskoj situaciji zbog inflacije i cijena energenata, u prvih pet mjeseci imamo izvaredne brojke, više gostiju i noćenja nego prošle godine, oko 4% više. Ali sve što ima veze s cijenama najviše će se osjetiti u srpnju i kolovozu, kada realiziramo najveće brojke."