Glavina: Hrvatska jedna od rijetkih s ovakvim paketom poreznih olakšica za sport

Hina
17. pro. 2025. 12:20
16.07.2025., Zagreb - 108. sjednica Vlade Republike Hrvatske odrzana u Nacionalnoj i sveucilisnoj knjiznici. Tonci Glavina. Photo: Luka stanzl/PIXSELL
Luka stanzl/PIXSELL

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je u srijedu na sjednici Vlade donio Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o projektima, aktivnostima i prihvatljivim primateljima darovanja (donacija) za sportske svrhe u 2026. godini.

Navedenom Odlukom, a temeljem Zakona o porezu na dobit, dosadašnjih dva posto prihoda ostvarenog prethodnog ili tekućeg poreznog razdoblja povećava se na 10 posto kao porezno priznatim rashodima darovanja ako su oni namijenjeni u sport odnosno sportskim savezima, klubovima i drugim pravnim osobama u sustavu sporta. 

"Ovom Odlukom napravili smo novi korak, koji se nadovezuje na izmjene koje smo za sustav sporta već učinili u Zakonu o porezu na dobit, a odnosi se na sponzorstva. U tom dijelu propisali smo da se poduzetnicima koji ulažu u sport smanjuje porezna osnovica za rashode sponzorstva koje ulažu u sport, a s današnjom Odlukom povećali smo iznos prihoda koji je porezno priznat rashod darovanja, ako je ono usmjereno u sport. S ove dvije izmjene u potpunosti smo ispunili poseban cilj u strategiji sporta, Nacionalnom programu sporta 2019.-2026., koji je bio vezan za porezne olakšice u sportu", rekao je ministar Tonči Glavina, naglasivši kako je Hrvatska s ovim paketom poreznih olakšica postala jedna od rijetkih zemalja koja je napravila tako značajan zaokret u ovom segmentu te ima tako snažan paket poreznih olakšica za sport. 

"Uz Vladina izdvajanja za sport, koja su svake godine u rekordnom iznosu, ovim paketom poreznih olakšica dajemo veliki poticaj ulaganju poduzetnika u sport što su dionici u sportu dugo tražili. To je naša nova podrška sustavu kojom smo stvorili preduvjete za njegovo dodatno financiranje, a koje je najviše usmjereno na klupski sport", zaključio je Glavina.

Podsjetimo, za sljedeću godinu Vlada je osigurala više od 180 milijuna eura za sustav sporta, što je u odnosu na 2016. godinu gotovo sedam puta više.

Teme
Tonči Glavina ministarstvo turizma i sporta sport

