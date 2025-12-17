Glavina: Hrvatska jedna od rijetkih s ovakvim paketom poreznih olakšica za sport

"Ovom Odlukom napravili smo novi korak, koji se nadovezuje na izmjene koje smo za sustav sporta već učinili u Zakonu o porezu na dobit, a odnosi se na sponzorstva. U tom dijelu propisali smo da se poduzetnicima koji ulažu u sport smanjuje porezna osnovica za rashode sponzorstva koje ulažu u sport, a s današnjom Odlukom povećali smo iznos prihoda koji je porezno priznat rashod darovanja, ako je ono usmjereno u sport. S ove dvije izmjene u potpunosti smo ispunili poseban cilj u strategiji sporta, Nacionalnom programu sporta 2019.-2026., koji je bio vezan za porezne olakšice u sportu", rekao je ministar Tonči Glavina, naglasivši kako je Hrvatska s ovim paketom poreznih olakšica postala jedna od rijetkih zemalja koja je napravila tako značajan zaokret u ovom segmentu te ima tako snažan paket poreznih olakšica za sport.