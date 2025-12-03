Glavina: Bez korekcije cijena 2026. nećemo imati rekordnu godinu

"Rast troškova utječe na prodajne cijene iza kojih kod hotela stoji odgovarajuća kvaliteta i popunjenost. Iako možemo reći da je 2025. bila turistički uspješna čemu se nadamo i u 2026., ipak pitanje troškova ostaje veliki izazov, posebice kod plaća kod kojih se približavamo prosjeku u Europi i na Mediteranu. Pritom treba znati da su plaće u našem sektoru od 2020. do 2025. porasle više od 50 posto i da nam je jedino jamstvo uspjeha zadovoljan radnik, ali ukupna razlika prihoda i troškova odnosno profitabilnost ipak bi trebala biti veća kako bi se osigurala sredstva za nove nužno potrebne investicije", rekao je Ostojić.