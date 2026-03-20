Glavina: Značajnija inflacija u Europi sigurno bi utjecala i na naš turizam

Turističke rezervacije za Hrvatsku su kao i za mnoge druge destinacije u svijetu usporene zbog rata na Bliskom istoku, ali vjerujemo da će naše prednosti, poput blizine tržištima, kvalitete ponude i omjera vrijednosti za novac dati dobre rezultate, rekao je u petak ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Ministar je to rekao na pitanje novinara nakon otvorenja 13. međunarodnog sajma turizma Place2Go.

Podsjetio je da je vlada ograničila cijena goriva, amortizirajući prvu udar na rast cijena, ali i rekao da bi značajnija inflacija na području cijele Europe s rastom cijena putovanja i aranžmana, sigurno utjecala i na hrvatski turizam.

Smatra međutim da sadašnje stanje nudi i prilike, s obzirom na neke od hrvatskih prednosti, među kojima je i ta što oko 80 posto hrvatskoga turističkog prometa dolazi upravo iz Europe.

Poručio je svima u sektoru da se maksimalno potrude i predstave Hrvatsku kao sigurnu i lako dostupnu zemlju koja nudi vrijednost za novac.

"Ako to tako napravimo, možemo očekivati solidnu i kvalitetnu turističku godinu", rekao je.