Grmoja: Šaljem poruku Andreju Plenkoviću i Gordanu Jandrokoviću

„Šaljem poruku Andreju Plenkoviću i Gordanu Jandrokoviću s obzirom da HDZ-ovci kažu da je sjednica Odbora za pravosuđe, u ponedjeljak, a ja im odgovaram – tko je predsjednik Odbora. Valjda je red, ako neki zakoni moraju ići na sjednicu Odbora da se javi kada će ti zakoni biti na dnevnom redu, a ne da u petak saznajemo da su u ponedjeljak na plenarnoj sjednici, i sad bih ja brže-bolje u ponedjeljak ujutro u osam sati trebao održati sjednicu jer tako sad HDZ-ovcima odgovara za taktiku koju sada primjenjuju”, uzvratio je Nikola Grmoja na najavu HDZ-a da će Odbor kojemu je na čelu u ponedjeljak održati sjednicu.