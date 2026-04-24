šef odbora za pravosuđe
Grmoja: Šaljem poruku Andreju Plenkoviću i Gordanu Jandrokoviću
Predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) izjavio je da sjednicu tog tijela neće sazvati u ponedjeljak, kako su najavili iz HDZ-a, nego u srijedu jer, kaže, ne želi sudjelovati u njihovim makinacijama i novoj političkoj taktici kojom žele pokazati da SDP ruši izbor ustavnih sudaca.
„Šaljem poruku Andreju Plenkoviću i Gordanu Jandrokoviću s obzirom da HDZ-ovci kažu da je sjednica Odbora za pravosuđe, u ponedjeljak, a ja im odgovaram – tko je predsjednik Odbora. Valjda je red, ako neki zakoni moraju ići na sjednicu Odbora da se javi kada će ti zakoni biti na dnevnom redu, a ne da u petak saznajemo da su u ponedjeljak na plenarnoj sjednici, i sad bih ja brže-bolje u ponedjeljak ujutro u osam sati trebao održati sjednicu jer tako sad HDZ-ovcima odgovara za taktiku koju sada primjenjuju”, uzvratio je Nikola Grmoja na najavu HDZ-a da će Odbor kojemu je na čelu u ponedjeljak održati sjednicu.
Oni bi onda, pojašnjava, 'dodali točku o davanju mišljenja za kandidate za predsjednika Vrhovnog suda, dali bi pozitivno mišljenje jer su im sada svi kandidati dobro, a do sada se nisu bili stekli uvjeti da kažu svoje mišljenje o njima, no, nije mi jasno što se promijenilo jer se ništa nije promijenilo'.
Sad su se, kao, stekli uvjeti i sad bi oni brže-bolje, da ne ispadne da su oni nešto blokirali, iako su sedam puta do sada opstruirali tu točku, da sjednica bude u ponedjeljak kako bi oni dali mišljenje, ocijenio je.
A kako ćemo natjerati Grmoju da što prije sazove Odbor, stavit ćemo zakone koji se tiču pravosuđa pa će morati sjednicu sazvati odmah u ponedjeljak ujutro, procjenjuje Grmoja HDZ-ovu taktiku.
„Ne ide to tako, ovo je demokratska država u kojoj postoje institucije, postoji neki red i za svaku sjednicu se dogovaram s potpredsjednikom iz HDZ-a Nikolom Mažarom, no, ovdje sila neće proći, na čelu ovog Odbora nemate nekog svog žetona kojeg možete nazvati i reći mu da to odradi i kojeg možete nekakvim makinacijama prisiliti da odrađuje kako HDZ-u odgovara”, poručio je HDZ-ovcima.
Sjednica Odbora za pravosuđe će biti u srijedu tako da u ponedjeljak na plenarnoj raspravi o zakonima iz resora pravosuđa nećemo imati mišljenje Odbora, objavio je Grmoja svoju odluku.
Problem i u jednima i u drugima jer traje borba za Ustavni sud
Komentirajući jutrošnju sjednicu Odbora za Ustav na kojoj je vladajuća većina, bez nazočnosti oporbe, izglasala listu od tri kandidata za nove ustavne suce, ocijenio je da je to samo borba za to na koga će pasti krivnja za blokadu i jednog i drugog izbora. Te dvije političke opcije se natječu tko će u percepciji javnosti ispasti odgovoran, a HDZ je shvatio da im taktika rušenja kvoruma i skidanja točke o izboru čelnika Vrhovnog suda ne ide u prilog jer dok to rade ne mogu optuživati SDP da blokira izbor, ocijenio je.
Onda su se, navodi, 'sjetili da ipak donesu pozitivno mišljenje o svim kandidatima, onda će Zoran Milanović uputiti svoj prijedlog u Sabor, a mi ćemo istovremeno uputiti kandidate za Ustavni sud i, ako mi budemo glasali za Milanovićevu kandidatkinju, a SDP rušio izbor ustavnih sudaca, moći ćemo reći – vidite da nije problem u nama nego u SDP-u'.
„Problem je i u jednima i u drugima jer traje borba za Ustavni sud u kojoj uopće nije bitno radi li se o kvalitetnim kandidatima, nije bitno tko je kandidat za Ustavni sud jer će sada dati pozitivno mišljenje o svima, samo da ih ja ne bih prozivao da su dali pozitivno mišljenje za Milanovićevu kandidatkinju koja je kompromitirana jer je javljala svom bivšem suprugu da je pod izvidima, njima to ništa ne smeta”, smatra Grmoja.
Ni SDP-ovcima, nastavlja, ne smeta što će glasati za takvu kandidatkinju, njima je samo bitno da ju je Milanović predložio, nju gura ljevica koja skače na korupciju HDZ-a, ali kada su njihovi marifetluci u pitanju, tada ništa ne vrijedi, bitno je da je 'tata Zoki s Pantovčaka rekao glasajte tako'.
HDZ-ovcima je bitno samo što Plenković kaže, a on im saziva sjednice Odbora za Ustav i HDZ-ovci bi meni sazivali sjednice Odbora za pravosuđe – mogu po Poslovniku, ali onda ima rok od osam dana kada ću ja odrediti kada će se sjednica održati, kazao je.
„Neće mi HDZ-ovci sazivati sjednice Odbora, i to ovakvim prijevarama da u petak upute dnevni red na kojem će se u ponedjeljak raspraviti zakoni kako bi se to uklopilo u njihovu političku strategiju”, istaknuo je Grmoja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare