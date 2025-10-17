"Hrvatska je danas praktički jedna od liderica u Europi i svijetu po pitanju turističkog razvoja, osobito onog temeljenog na održivim praksama. Naš zakonodavni okvir, sredstva koja dodjeljujemo i svi natječaji usmjereni su upravo na ulaganja koja čuvaju okoliš, vode brigu o ljudima i osiguravaju kvalitetu života, kako za naše građane, tako i za goste i buduće generacije", rekao je Tonči Glavina.