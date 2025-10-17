Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozdravio je u petak na konferenciji "Green Istria 2030. - nove investicije u istarski turizam" sve investicije u hrvatski turizam, te još jednom pozvao na odgovorno formiranje cijena, kako se Hrvatsku ne bi smatralo odredištem koje ne nudi dobar omjer cijene i kvalitete.
"Hrvatska je danas praktički jedna od liderica u Europi i svijetu po pitanju turističkog razvoja, osobito onog temeljenog na održivim praksama. Naš zakonodavni okvir, sredstva koja dodjeljujemo i svi natječaji usmjereni su upravo na ulaganja koja čuvaju okoliš, vode brigu o ljudima i osiguravaju kvalitetu života, kako za naše građane, tako i za goste i buduće generacije", rekao je Tonči Glavina.
Zelena tranzicija u investicijama u turizmu je iznimno bitna i ulaganje u održivost danas nije ulaganje u nekakav nadstandard ili luksuz, dodao je.
Govoreći o rezultatima ove turističke godine, istaknuo kako je Hrvatska ostvarila najbolju posezonu do sada, dok su i predsezonski mjeseci donijeli snažan rast.
"Po prvi puta u povijesti imamo rekordne turističke brojke u dolascima i noćenjima, ali koje nisu ostvarene u srpnju i kolovozu - već u predsezoni i posezoni i to je izuzetno važno. Rujan i listopad trenutno su iznad svih očekivanja, s rastom većim od pet posto, što potvrđuje da Hrvatska postaje cjelogodišnja turistička destinacija", rekao je Glavina.
Cijene moraju biti opravdane kvalitetom
Upozorio je da je održavanje tako dobrih rezultata izazovno, posebno bez jačanja cjenovne konkurentnosti.
Naglasio je kako cijene u turizmu moraju biti opravdane kvalitetom usluge koju gosti dobivaju. U suprotnom, ističe, nužno je razmotriti korekciju cijena.
"Želimo li zadržati cijene koje trenutačno imamo, mora se podići razina kvalitete usluge. Ako kvaliteta ne raste, onda je jedina odgovorna mjera korekcija cijena", rekao je Glavina.
"Ne smijemo se dovesti u situaciju da nas se percipira kao destinaciju koja ne nudi dobar odnos cijene i kvalitete", upozorio je.
Smatra kako bi rezultati u turizmu bili još bolji uz snažniju cjenovnu konkurentnost.
"Sva istraživanja jasno pokazuju da se motivi putovanja mijenjaju, istaknuo je Glavina i uputio apel cijelom turističkom sektoru da zajedno radi na jačanju odnosa cijene i kvalitete, ne samo u ugostiteljstvu i smještaju, nego i u širem kontekstu turističkog doživljaja.
Konferencija je okupila brojne predstavnike turističkog sektora, lokalne samouprave i gospodarstva, a u fokusu je budućnost istarskog turizma - zelene investicije, održivost i smjer kojim bi se Istra trebala razvijati u idućem desetljeću.
