"Ono što bih htio tu reći još za inflaciju, da mi očekujemo da će u sljedećoj godini njena stopa ipak biti niža nego u ovoj godini. Vidimo isto u zadnje vrijeme i po kretanju cijena prehrambenih proizvoda. Dakle, ako pogledate četveromjesečni niz, dakle mjesečnu stopu promjene, ona je u sva ta četiri mjeseca zapravo ispod prosjeka europodručja, što znači da se ona ipak u Hrvatskoj smiruje. Inflacija, nemojmo se zavaravati, ona će ostati ipak u narednim godinama nešto iznad prosjeka europodručja. Hrvatska i dalje iskače prema rastu troška rada u odnosu na produktivnost. Posjetio bih na onu vrlo jednostavno poznatu formulu, ako želite ciljati stabilnu nisku inflaciju od oko 2%, a imate rast, kao što je primjerice u Hrvatskoj prosjek zadnjih pet godina, također oko 2%, onda zbrojeno to dvoje, svaki rast plaća koji je veći od 4%, a u ovim slučajevima vidimo i značajno viši, on je inflatoran."