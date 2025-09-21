Hrvatska veterinarska komora podržava sve mjere Kriznog stožera oko svinjske kuge

Stoga i ovoga puta apeliramo na sve: vlasnike farmi, stočare, male uzgajivače svinja, prijevoznike, ali i građane – da se pridržavaju propisanih mjera, prijavljuju sumnje na oboljenja, ne premještaju životinje bez dozvola, a saznanja o takvim premještanjima i nelegalnim aktivnostima da prijave nadležnom veterinarskom uredu te ne ometaju veterinarske nadzore, kaže se.