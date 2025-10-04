Ono što Nijemci izbacuju, Hrvati kupuju: Rabljeni automobili mogli bi zbog jedne odredbe preplaviti naše ceste

"Kinezi su u velikoj ofenzivi na EU tržište pa se događa apsurd da automobili koji su već subvencionirani od kineske vlade, da se kupuju poticajima Europske unije. To je apsurdna situacija koja bi se trebala preispitati i barem ograničiti u dijelu da se europskim novcem koji subvencionira kupnju električnog automobila, da se kupuju automobili koji su proizvedeni u EU", poručio je Tićak.