Evo kako se Šveđani griju tijekom zime, a ne stižu im astronomski računi
Budući da se svake godine vodi rasprava o cijenama grijanja, koje stalno rastu, postavlja se pitanje kakva je situacija sjevernije, točnije u Švedskoj, i na koje načine oni ostvaruju uštede u potrošnji energije i na računima.
Šveđani koriste nekoliko metoda za grijanje i štednju energije, pri čemu je daljinsko grijanje jedan od ključnih sustava. Oko 55% kućanstava i komercijalnih zgrada u Švedskoj koristi ovaj sustav. Daljinsko grijanje koristi otpadnu toplinu iz industrije i kombiniranih postrojenja za proizvodnju električne energije i topline, čime se smanjuje uporaba fosilnih goriva i emisija CO₂. Primjerice, gotovo 90% topline u tim sustavima dolazi iz obnovljivih izvora ili reciklirane topline.
U cilju štednje energije, švedski sustav grijanja fokusira se na poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada, poput bolje toplinske izolacije i korištenja toplinskih pumpi, koje stvaraju oko 20–25% energije za grijanje. Te tehnike smanjuju ukupnu potrošnju energije i povećavaju uštede, piše Open Access Government, a prenosi Nova.rs.
Šveđani su poznati po svojoj učinkovitosti i održivosti u mnogim aspektima života, uključujući i grijanje. S obzirom na hladne zime, grijanje je nužnost, ali način na koji to rade pokazuje njihovu predanost ekološkoj održivosti i štednji energije. Evo kako se Šveđani griju i štede na grijanju.
Korištenje daljinskog grijanja
Daljinsko grijanje vrlo je rašireno u Švedskoj, pokrivajući oko 90% zgrada u urbanim sredinama. Ovaj sustav podrazumijeva centraliziranu proizvodnju topline koja se distribuira putem toplovodnih mreža do stambenih zgrada i kuća.
Kako štede:
- Kombinirana proizvodnja topline i električne energije (CHP): Mnoge toplinske centrale koriste tehnologiju kombinirane proizvodnje, što omogućava maksimalno iskorištavanje goriva i minimalne gubitke energije.
- Korištenje biogoriva: Većina sustava koristi biomasu (drvni otpad, pelete) ili bioplin, što smanjuje emisije ugljikovog dioksida. Ovi obnovljivi izvori energije čine sustav grijanja održivim i ekološki prihvatljivim.
Geotermalna energija
Švedska je vodeća u korištenju geotermalnih pumpi za grijanje. Ove pumpe koriste toplinu iz tla, koja je konstantna tijekom cijele godine, za grijanje prostora i vode.
Kako štede:
- Učinkovitost: Geotermalne pumpe troše vrlo malo električne energije, a mogu proizvesti tri do četiri puta više topline nego što je potrebno za njihov rad.
- Niski operativni troškovi: Iako je početna investicija veća, geotermalni sustavi dugoročno donose znatnu uštedu jer smanjuju troškove grijanja i do 60–70%.
Izolacija zgrada i energetska učinkovitost
Zgrade u Švedskoj izuzetno su dobro izolirane, što omogućuje stabilnu unutarnju temperaturu uz minimalne gubitke energije. Moderna gradnja u Švedskoj često koristi pasivne kuće, koje su dizajnirane za minimalnu potrošnju energije za grijanje i hlađenje.
Kako štede:
- Visokokvalitetna izolacija i prozori: Koriste se troslojni prozori s niskim koeficijentom toplinske provodljivosti i debeli slojevi termoizolacije na zidovima, podovima i krovovima.
- Pametni sustavi ventilacije: Mnoge švedske kuće imaju sustave ventilacije s povratom topline, koji vraćaju većinu topline iz ispušnog zraka.
Pametna tehnologija i regulacija temperature
Šveđani koriste pametne termostate i druge tehnologije koje automatski prilagođavaju temperaturu ovisno o vremenu, prisutnosti ukućana ili dnevnim i noćnim režimima.
Kako štede:
- Pametni termostati: Ovi uređaji omogućuju daljinsku kontrolu temperature i programe koji smanjuju grijanje kada nikoga nema kod kuće ili noću kada je potrebna niža temperatura.
- Zonirano grijanje: Umjesto grijanja cijele kuće, često se griju samo prostorije koje su trenutačno u uporabi.
Obnovljivi izvori energije
Osim geotermalnih pumpi, Švedska se oslanja i na energiju vjetra i sunca, koja se koristi ne samo za proizvodnju električne energije, nego i za grijanje vode i podršku sustavima grijanja.
Kako štede:
- Solarni paneli: Solarni kolektori za zagrijavanje vode i hibridni sustavi koji integriraju solarne panele s grijnim sustavima mogu smanjiti potrošnju energije za grijanje.
Subvencije i programi za energetsku učinkovitost
Švedska vlada potiče korištenje energetski učinkovitih rješenja putem različitih subvencija i poreznih olakšica za građane koji ulažu u obnovljive izvore energije ili poboljšavaju energetsku učinkovitost svojih domova.
Kako štede:
- Subvencije za obnovljive izvore energije: Vlasnici kuća koji prelaze na obnovljive izvore energije, poput solarnih panela ili geotermalnih pumpi, mogu dobiti značajne subvencije ili porezne olakšice.
Jesu li Šveđani zadovoljni grijanjem u svojoj zemlji?
Mišljenja Šveđana o sustavima grijanja, osobito o daljinskom grijanju, su podijeljena. Iako je sustav daljinskog grijanja vrlo učinkovit i koristi obnovljive izvore energije, cijene su se posljednjih godina znatno povećale. Primjerice, 2023. godine prosječna cijena grijanja porasla je za 8%, dok su u nekim općinama povećanja dosegnula i do 30%. Ta su poskupljenja izazvala nezadovoljstvo među korisnicima, osobito jer operateri grijanja nemaju potpunu slobodu čestih promjena cijena, što dovodi do sporog prilagođavanja troškovima goriva. To izaziva frustracije i pritiske na tržištu grijanja, piše „S&B Global“.
Unatoč tome, mnogi Šveđani i dalje su zadovoljni visokom energetskom učinkovitošću sustava i njegovim doprinosom smanjenju emisije ugljikovog dioksida. Unatoč povećanju cijena, daljinsko grijanje ostaje dominantan i važan sustav grijanja u zemlji, osobito u urbanim sredinama.
