Mišljenja Šveđana o sustavima grijanja, osobito o daljinskom grijanju, su podijeljena. Iako je sustav daljinskog grijanja vrlo učinkovit i koristi obnovljive izvore energije, cijene su se posljednjih godina znatno povećale. Primjerice, 2023. godine prosječna cijena grijanja porasla je za 8%, dok su u nekim općinama povećanja dosegnula i do 30%. Ta su poskupljenja izazvala nezadovoljstvo među korisnicima, osobito jer operateri grijanja nemaju potpunu slobodu čestih promjena cijena, što dovodi do sporog prilagođavanja troškovima goriva. To izaziva frustracije i pritiske na tržištu grijanja, piše „S&B Global“.