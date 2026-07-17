HNB objavio podatke: Evo koliko iznosi financijska imovina hrvatskih kućanstava

Kada je riječ o financijskim obvezama hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP, HNB-ova statistika je pokazala da su se smanjile za 1,5 postotnih bodova u tromjesečju, a za 11,3 postotna boda u razdoblju od godinu dana, pa su na kraju prvog tromjesečja 2026. dosegnule razinu od 577 posto godišnjeg BDP-a.