HPB kupuje Croatia banku

Nakon što su dioničari HPB-a na glavnoj skupštini u travnju odobrili stjecanje svih dionica Croatia banke, HPB je pokrenuo proces ishođenja potrebnih regulatornih odobrenja za tu transakciju, uključujući i od AZTN-a. Banka je danas zaprimila potvrdu Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja pri AZTN-u o dopuštenosti koncentracije poduzetnika na prvoj razini, izvijestili su iz HPB-a.