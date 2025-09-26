Hrvati ovo piće piju sve više, a sada i njemu raste cijena: Jedan je trošak ključan

Voće je pobrano, kotlovi su potpaljeni, u Slavoniji počinje sezona pečenja šljivovice, najpoznatije rakije na ovim područjima. No rakija danas više nije isto piće kao prije desetak godina. Skuplja je, ali i kvalitetnija.
Počinje sezona pečenja rakije. Jedna rakija za dobro jutro, rutina je za mnoge. U šali Slavonci govore - popiti jednu rakiju ujutro ne da je zdravo, nego i malo. Hrvati njeguju ispijanje rakije, i to sve više. Istraživanja pokazuju da je u dvije godine postotak onih koji je piju skočio je s 23 na 31 posto. Primjećuju to i ugostitelji.
Tomislav Vajda, vlasnik kafića za Dnevnik.hr kaže: "To je naravno dio neke klasične priče gdje se uz pivo i vino u stvari najviše i pije rakija. Dobro se prodaje u svim kafićima, tako i u ovom, tako da bih ja rekao da se danas rakija pije više nego ikad."
Rakijom dobrodošlice vrata svoje destilerije u Nemetinu otvara Dinko Romić. Počela je sezona pečenja šljivovice, naše najpoznatije rakije: "Miriši... Sjajno miriši. Bit će dobra šljiva." Da bi bila dobra, u proizvodnju treba itekako uložiti. Troškova je mnogo, ali danas najveći je trošak cijena voća, kaže Romić koji je vlasnik destilerije.
"Pri formiranju cijene rakije, nama voće igra 60, 70 posto cijene. Šljiva je rodila katastrofalno. Zadnjih nekoliko godina sve ove vremenske prilike koje se događaju, poprilično ugroze urod. Šljive nema puno. Šljiva je skupa, ali je jako kvalitetna i rakija će biti top."
Rakija više nije piće kao što je bilo ne tako davno, prije desetak godina. Ulaže se u tehnologiju, poboljšava se kvaliteta, izgleda lijepo. Konjak se ne bi postidio. No danas je i skuplja. Litra konzumne šljivovice u trgovinama stoji do 20 eura. Domaće, još i više.
"Rakija je do prije par godina bila percipirana kao brlja, a danas je rakija profinjeno piće, piće koje se brendira, gdje se radi na marketingu, piće koje odležava, piće o kojem se brine. Tržište je dobro, potražnje ima", kaže Romić.
