Hrvati ovo piće piju sve više, a sada i njemu raste cijena: Jedan je trošak ključan

Počinje sezona pečenja rakije. Jedna rakija za dobro jutro, rutina je za mnoge. U šali Slavonci govore - popiti jednu rakiju ujutro ne da je zdravo, nego i malo. Hrvati njeguju ispijanje rakije, i to sve više. Istraživanja pokazuju da je u dvije godine postotak onih koji je piju skočio je s 23 na 31 posto. Primjećuju to i ugostitelji.