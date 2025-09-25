Vučić: Amerika uvodi sankcije Naftnoj industriji Srbije. Čeka nas jako teško vrijeme i zima

'JANAF d.d. je ishodio licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d., do 1. listopada 2025. godine te će se narednih dana, putem svojeg američkog odvjetnika uz podršku Vlade Republike Hrvatske, obratiti OFAC-u za produženje iste. Ključno za produženje nakon 1. listopada 2025. biti će aktivnosti društva NIS a.d. prema američkim vlastima', poručili su iz JANAF-a.