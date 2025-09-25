Vučić: Amerika uvodi sankcije Naftnoj industriji Srbije. Čeka nas jako teško vrijeme i zima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u New Yorku da su se SAD složile produžiti neuvođenje sankcija srpskoj naftnoj industriji za samo četiri dana te da će one stupiti na snagu 1. listopada.
"Nije to dobra vijest, ali je očekivana. Mi smo kolateralna šteta odnosa Zapada i Rusa, platit ćemo vrlo visoku cijenu“, rekao je Vučić medijima iz Srbije, prenosi nova.rs.
Vučić je rekao da predstoje "teško vrijeme i teška zima" te da će "učiniti sve što može" kako bi građani imali "toplu zimu u svojim domovima".
Oglasio se JANAF
Večeras je stiglo priopćenje iz hravatskog JANAFA, kojeg isto pogađaju sankcije NIS-u. Naime, Jadranskim naftovodom se transportira sirova nafta za NIS, do rafinerije u Pančevu.
'JANAF d.d. je ishodio licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d., do 1. listopada 2025. godine te će se narednih dana, putem svojeg američkog odvjetnika uz podršku Vlade Republike Hrvatske, obratiti OFAC-u za produženje iste. Ključno za produženje nakon 1. listopada 2025. biti će aktivnosti društva NIS a.d. prema američkim vlastima', poručili su iz JANAF-a.
