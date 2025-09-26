Istra je prepuna ovih ljigavih stvorenja: Je li sigurno skočiti u more?

Ako ove jeseni planirate bijeg do Istre, a idućeg tjedna ondje vas očekuje ugodnih 20 stupnjeva i sunce, spremite se na prizor kao iz video igre – more nikad toplije, a plićak uz obalu vrvi od rebraša, ili kako ih domaći zovu – morskih ljigavaca.
Na prvi pogled podsjećaju na meduze: prozirna, želatinasta bića koja lebde u vodi i lome svjetlost poput duge. No, nemojte se zavarati – ovo nisu obične meduze, prenosi City Magazine.
Rebraši su zapravo češljari (Ctenophora) i najpoznatiji su po osam redova treplji koje poput “rebara” prolaze uzduž njihova tijela. Te dlačice pokreću ih kroz vodu, a kada svjetlost pogodi njihov omotač, nastaje efekt koji bi očarao svakog TikTokera – svjetlucaju u svim duginim bojama. Neke vrste čak mogu proizvoditi bioluminiscentno svjetlo, pa noću u vodi izgledaju poput sićušnih neonskih lampica.
Najviše ih ima u plićaku – čim zaplivate malo dalje od obale, rebraša je sve manje. Iako domaći često kažu da njihova pojava znači da je more kristalno čisto, to baš i nije potpuno točno. Rebraši vole bistru i toplu vodu, ali to ne znači da je ona i bakteriološki besprijekorna. Jedno je ipak sigurno: kad ih vidite, znajte da je more toplo. A ove je jeseni u Istri more doista savršeno za kupanje.
Hrane se planktonom i sitnim organizmima, ali ne brinite – ne peku i nisu opasni za ljude. Zanimljivo je da neke vrste mogu izazvati ekološke probleme ako dospiju u novo stanište, no u plićacima Istre potpuno su bezopasni i kao da vas sami mame da uskočite u more. Plivati s njima gotovo je kao uroniti u “bubble tea” – osjećaj lebdenja i blage masaže treplji pravo je zen iskustvo.
Za one u potrazi za savršenim Instagram kadrom – rebraši su pravi highlight. Njihova prozirna tijela, dugin sjaj i mirna igra u vodi mogu stvoriti prizor iz bajke. Samo jedan savjet: nemojte ih tražiti daleko od obale. Plićak je njihova zona, a izvan njega gotovo ih i nema.
