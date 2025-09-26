Istra je prepuna ovih ljigavih stvorenja: Je li sigurno skočiti u more?

Najviše ih ima u plićaku – čim zaplivate malo dalje od obale, rebraša je sve manje. Iako domaći često kažu da njihova pojava znači da je more kristalno čisto, to baš i nije potpuno točno. Rebraši vole bistru i toplu vodu, ali to ne znači da je ona i bakteriološki besprijekorna. Jedno je ipak sigurno: kad ih vidite, znajte da je more toplo. A ove je jeseni u Istri more doista savršeno za kupanje.