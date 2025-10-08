Hrvoje Japunčić: Novi financijski okvir EU-a je izrazito jak motor hrvatskog rasta

Financijski analitičar, Hrvoje Japunčić, bio je gost Novog dana kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao rebalans proračuna, novi financijski okvir EU-a, ali je prvo odgovorio što se to događa sa zlatom čija je cijena prvi put u povijesti više od 4000 dolara po unci.
"Osobnog sam pogleda da je izvorište iz ekonomskih društvenih politika koje su primarno u Sjedinjenim Američkim Državama i neizvjesnosti koje one prožimaju u konačnici do značaja američkog dolara kao i dalje vodeće valute. Međutim, činjenice i trendovi postavljaju puno upitnosti", govori Japunčić.
Rebalans državnog proračuna
Japunčić se osvrnuo i na rebalans državnog proračuna.
"Ako uspoređujemo s usvojenim budžetom koncem prošle godine sada imamo dvije različitosti. Prva je da je stopa inflacije značajno viša i projiciran je nešto viši gospodarski rast. Moje osobno viđenje je da ćemo nažalost biti svjedoci da će razini ove godine stopa inflacije biti i veća nego što je Vlada prošli tjedan rekla. Ono što je jedno iznenađenje je račun lokalne uprave i samouprave odnosno da će njihova matematika biti pozitivna", rekao je Japunčić.
Objasnio je i tvrdnju da ponekad čak inflacija djeluje neloše za prihode državnog proračuna.
"Ona djeluje i u plus i minus. U plusu djeluje na prihode, ali s druge strane inflacijski trendovi guraju i rashodovnu stranu tako da inflacija nema jednoznačnost", kaže Japunčić.
Komentirao je i novi višegodšinji financijski okvir EU-a i je li to dominatni motor hrvatskog rasta.
"Ja bih se složio da je izrazito jak motor. Osobno mislim da će EU ići s novim programom koji će potaknuti poglavito u području obrane i energetske tranzicije. Tu je moguće očekivati da će Hrvatska u budućem vremenu dobiti još jedan dodatni izvor... Hrvatska će i dalje imati u 2026.,2027., 2028. značajan utjecaj sredstava koji dolaze iz Europske unije i fondova EU", zaključio je Japunčić.
