Hrvoje Japunčić: Novi financijski okvir EU-a je izrazito jak motor hrvatskog rasta

"Ako uspoređujemo s usvojenim budžetom koncem prošle godine sada imamo dvije različitosti. Prva je da je stopa inflacije značajno viša i projiciran je nešto viši gospodarski rast. Moje osobno viđenje je da ćemo nažalost biti svjedoci da će razini ove godine stopa inflacije biti i veća nego što je Vlada prošli tjedan rekla. Ono što je jedno iznenađenje je račun lokalne uprave i samouprave odnosno da će njihova matematika biti pozitivna", rekao je Japunčić.