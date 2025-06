I Britanci se raspisali o cijenama na Jadranu: Objavili listu gdje je najskuplje u Hrvatskoj

No, najveće poskupljenje nije zabilježeno kod hrane, već kod higijenskih proizvoda. Pelene, koje u unutrašnjosti koštaju 14,99 eura, na obali dosežu čak 25,99 eura. Pasta za zube može stajati i do 6 eura – dvostruko više nego u unutrašnjosti – a obična čokoladica, koja inače košta 2 eura, uz more se zna prodavati i za nevjerojatnih 8 eura. Građani sve teže podnose ova poskupljenja. “Postalo je normalno – svako ljeto donosi nove cijene,” rekla je Ružica iz Splita. “Stalno pazim što i gdje kupujem.” Lucija, također iz Splita, ističe kako je studentima posebno teško: “Sve je skupo, i hrana i higijena. Frustrira me.”