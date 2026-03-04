I u ovom gradu skočile cijene stanova: Prešle "granicu" od 3000 eura po četvornom metru

Procjenjuje se da je prosječna cijena nekretnine po četvornom metru u Zagrebu 3000-5000 eura, u Splitu 2500 - 4500, a u Rijeci 2500 - 4000 eura. Ni Osijek nije daleko.
U Hrvatskoj, iz godine u godinu, rastu cijene nekretnina, a najviše se to osjeti na istoku zemlje. U Osijeku, cijena stana prešla je "psihološku granicu" od 3000 eura po četvornom metru.
Tako se Osijek, koji je među četiri velika grada bio poznat po najjeftinijim nekretninama, gotovo izjednačio sa Zagrebom, Splitom i Rijekom.
Do prije nekoliko godina, uz malo sreće, u Osijeku se mogao kupiti stan za 1000 eura po četvornom metru. Danas to više nije tako. Ima nekretnina koje su i po 3500 eura po četvornom metru, piše Dnevnik.hr.
Puno je razloga - jedan od njih je što se Slavonija dugo percipirala kao najsiromašniji dio zemlje, a više baš i nije tako. Primarno je ipak to što se cijena materijala i gradnje strašno povećala, a isto tako i cijena zemljišta. Uz to i banke imaju velik utjecaj na odnos ponude i potražnje.
"Pojavljuje se sve više kupaca u odnosu na broj nekretnina koje se prodaju. To je izazvano padom kamate na štednju građana gdje ljudi više nemaju motiv da drže novac u bankama jer kamata je pala s pet posto na nekih jedan posto pa i na 0,1 posto i ljudi vade novac iz banaka i ulažu u nekretnine. Kao investiciju. Kupuju za najam", rekao je Zoran Barišić, trgovac nekretninama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
