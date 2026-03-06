Oglas

RAT U IRANU

Iz zagrebačke Plinare se oglasili o cijenama plina


N1 Info
|
06. ožu. 2026. 10:50
03.01.2023., Zagreb - Ilustracija - poskupljenje cijene plina. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Zbog geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku i poremećaja u prometu kroz Hormuški tjesnac, na globalnim tržištima bilježe se snažne oscilacije cijena plina (TTF), što je potaknulo povećan interes javnosti u Hrvatskoj za moguće posljedice na cijene plina.

Tim povodom Gradska plinara Zagreb – Opskrba obavijestila je javnost kako su cijene plina za kupce iz kategorije kućanstava stabilne i nepromijenjene, uz u potpunosti osiguranu i kontinuiranu opskrbu.

Stabilne cijene do jeseni

Za kupce iz kategorije kućanstava cijene plina prema važećim uvjetima opskrbe ostaju stabilne do 1. listopada ove godine. Potrebne količine plina pravodobno su nabavljene i osigurane, čime su kupci zaštićeni od trenutačnih tržišnih poremećaja i naglih skokova cijena, prenosi tportal.

"U razdoblju pojačanih tržišnih oscilacija ključno je osigurati kontinuitet isporuke i zaštitu kupaca od kratkoročnih poremećaja. Dio cijene na koji kao opskrbljivač možemo utjecati održavamo stabilnim - kroz pravodobnu nabavu i odgovorno upravljanje portfeljem plina", izjavio je direktor Društva Jeronim Tomas.

Cijene niže od javnih usluga

Iz GPZ-Opskrbe navode kako su njihove cijene u tržišnoj usluzi niže od cijena javne usluge te da im je cilj zadržati konkurentnu razinu cijena i u narednom razdoblju, uz nastavak odgovornog upravljanja nabavom i tržišnim rizicima.

"Svi poslovni korisnici i ostali kupci opskrbljuju se plinom sukladno uvjetima iz važećih ugovora. Poštivanje ugovornih obveza ostaje prioritet, a aktualna situacija na međunarodnim tržištima ne utječe na već ugovorene cjenovne parametre za tekuće razdoblje", dodao je Tomas.

Važno je istaknuti da Vlada Republike Hrvatske trenutačno provodi mjere subvencioniranja cijene plina za kućanstva, koje su na snazi do 31. ožujka ove godine. Kupci koji žele stabilnog i pouzdanog energetskog partnera mogu se obratiti stručnim timovima GPZ-Opskrbe radi dodatnih informacija i ugovaranja opskrbe.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Gradska plinara Zagreb – Opskrba iran plin

