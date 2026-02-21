JANAF ishodio licencu za nastavak isporuke nafte NIS-u do 20. ožujka

Jadranski naftovod (JANAF) izvijestio je u subotu da je u suradnji s Vladom ishodio licencu važeću do 20. ožujka 2026. godine, koja im omogućava nesmetano provođenje svih aktivnosti potrebnih za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte prema Naftnoj industriji Srbije (NIS).
Oglas
”Time je zajamčena stabilnost ključnih energetskih tokova u skladu s međunarodnim obvezama”, navodi se u priopćenju Uprave JANAF-a u povodu izdavanja licence od strane OFAC-a.
Odluka američke administracije potvrđuje odgovorno poslovanje JANAF-a te usklađenost aktivnosti Uprave s poslovnim i strateškim ciljevima Republike Hrvatske i Europske unije, navodi se u izjavi predsjednika Uprave Janafa Stjepana Adanića i članova Vladislava Veselice i Ivana Barbarića.
Janaf navodi da je 20. veljače zaprimio licencu od strane OFAC-a, kojim se odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte u sklopu realizacije Ugovora o transportu nafte sklopljenom s društvom NIS do 20. ožujka 2026. godine.
Podsjećaju da je američko Ministarstvo financija uvelo 10. siječnja 2025. sankcijski paket energetskom sektoru Ruske Federacije zbog vojnog djelovanja Ruske Federacije na području Ukrajine, a koji je usmjeren daljnjem ograničavanju poslovanja i prihoda ruskih energetskih društava.
Puna primjena sankcijskog paketa nastupila je 27. veljače 2025. godine. Sankcijama je obuhvaćeno i društvo NIS a.d., s kojim JANAF d.d. ima sklopljen Ugovor o transportu sirove nafte za razdoblje od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2026. godine.
Tim ugovorom su rezervirani transportni kapaciteti JANAF-a po načelu „puno za prazno“ u ukupnoj količini od 10 milijuna tona nafte za ugovorno razdoblje.
Društvu su od strane OFAC-a u kontinuitetu izdavane uzastopne licence, odnosno dozvole za nastavak izvršavanja navedenog ugovora od 27. veljače do 8. listopada 2025. godine te od 31. prosinca 2025. godine do 20. veljače 2026. godine, napominje JANAF.
Navode da će i dalje ažurno pratiti razvoj događaja te su u stalnom kontaktu s korisnikom sustava i ostalim ključnim dionicima.
Također, nastavit će se s daljnjim poduzimanjem svih raspoloživih aktivnosti prema nadležnim tijelima, kao i sa razradom poslovnih modela za osiguravanje stabilnog poslovanja Društva, kako bi se i u budućem razdoblju održalo poslovanje na razini koja jamči zadovoljstvo dioničara, poslovnih partnera i zaposlenika.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas