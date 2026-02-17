Mađarska se poziva na mogućnost iznimke za uvoz nafte preko Janafa

Attila KISBENEDEK / AFP

Mađarska je obavijestila Europsku komisiju (EK) da se namjerava pozvati na mogućnost privremenog izuzeća od sankcija za uvoz ruske sirove nafte preko Jadranskog naftovoda zbog prekida dotoka preko naftovoda Družba i EK je spremna sazvati sastanak Koordinacijske skupine za naftu kako bi se razmotrio mogući poremećaj u opskrbi i moguća alternativi za opskrbu gorivom, objavila je u utorak glasnogovornica izvršnog tijela EU-a.

“Jučer nas je Mađarska obavijestila o svojoj želji da se pozovu na privremeno izuzeće za uvoz ruske sirove nafte morskim putem preko Hrvatske uslijed ovog prekida protoka nafte naftovodom Družba, što je uzrokovano ruskim napadima dronovima”, rekla je glasnogovornica Komisije Anna Kaisa Itkonen.

“Za nas je apsolutni prioritet sigurnost opskrbe energijom i u kontaktu smo sa svim relevantnim stranama te smo spremni sazvati sastanak Koordinacijske skupine za naftu kako bismo razgovarali o mogućem poremećaju u opskrbi i bilo kojoj mogućoj alternativi za opskrbu gorivom”, dodala je Itkonen.

Glasnogovornica EK zadužena za pitanje sankcija Siobhan McGarry podsjetila je na uredbu o sankcijama u kojoj se dopušta iznimka od zabrane uvoza sirove nafte i naftnih derivata, u slučaju kada je opskrba sirovom naftom naftovodom iz Rusije u državu članicu bez izlaza na more prekinuta iz razloga izvan kontrole te države članice.

“Iznimka je, naravno, privremena dok se opskrba naftovodom ne nastavi ili dok se ne donese odluka vijeća o primjeni zabrane uvoza. Sve dok se iznimka primjenjuje, ta država članica dužna je svaka tri mjeseca izvještavati Komisiju o količinama sirove nafte koju uvozi iz Rusije”, rekla je McGarry.

Glasnogovornica Itkonon je rekla da ne postoji kratkoročni rizik za sigurnost opskrbe naftom Mađarske i Slovačke zbog prekida dotoka naftovodom Družba preko Ukrajine jer obje zemlje imaju rezerve za 90 dana, što je obveza prema propisima EU-a.

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar je u ponedjeljak rekao da je Hrvatska spremna pomoći Mađarskoj i Slovačkoj u opskrbi naftom. Janafovi kapaciteti su dostatni te nema tehničkih izgovora za uvoz ruske nafte, izjavio je Šušnjar

"Spremni smo pomoći u rješavanju akutnog poremećaja, u skladu sa zakonodavstvom EU-a i propisima OFAC-a (agencije unutar Ministarstva financija SAD-a koja upravlja i provodi ekonomske i trgovinske sankcije, op.ur.). Nitko ne bi trebao ostati bez goriva", rekao je Šušnjar.