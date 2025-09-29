REPowerEU je plan Europske komisije predstavljen 2022. kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu s ciljem ukidanja ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima do 2030. Komisija je u okviru toga plana u lipnju ove godine dodatno predložila još ranije odustajanje od uvoza plina i nafte iz Rusije do kraja 2027. godine kako bi Europska unija definitivno prekinula ovisnost o ruskim fosilnim gorivima.