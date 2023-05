Klaus: Ako iz Petrokemije ode još ljudi, nema teorije da netko pokrene tvornicu

Podijeli :

Predsjednik Sindikata EKN-a Hrvatske i član Nadzornog odbora Petrokemije Željko Klaus u Newsroomu N1 televizije govorio je o prvim odlukama novog vlasnika, turske Yildirim Grupe.

Podsjetimo, predstavnici radnika kutinske Petrokemije izrazili su u srijedu zabrinutost prvim odlukama novog vlasnika, turske Yildirim Grupe, tvrdeći da će zbog ukidanja smjenskog rada pasti plaće te da dugo neće biti pokrenuta proizvodnja.

Željko Klaus, kaže da je protekli tjedan bio vrlo buran ali važan tjedan.

“Dakle nakon što su oni koji vode Petrokemiju, Uprava Petrokemije, donijeli odluke, mi smo u Sindikatu shvatili da se treba reagirati da su te odluke pogubne za radnike Petrokemije”, rekao je Klaus i dodao da su sindikat temeljem zakona, sazvao dva skupa radnika.

“Plaće radnika zbog ovog će biti manje za 25 posto”

Najavljeno je ukidanje smjenskog rada. Klaus kaže da će zbog toga plaće radnika biti manje za 20 do 25 posto.

“Mi imamo 500 ljudi koji rade u smjenskom ciklusu rada koji nose proizvodnju. Kada se radi 365 dana u godini i ti ljudi imaju dodatak za noć, za drugu smjenu, imaju dodatak za nedjelju i blagdan i sa svim tim dodacima ti ljudi zarade oko 6500 kuna. Ako im ukinu smjenski rad to znači da svim tim ljudima koji imaju plaću 6500 neto, da će ih dovesti u situaciju da imaju 5000 kuna i manje”, naglašava Klaus.

“Zadnji je čas da se ljudi zadrže, ako iz Petrokemije ode još stotinjak ljudi, nema teorije da netko pokrene tu tvornicu”, naglašava Klaus.

Rekao je da Sindikat ne želi voditi poslovanje, no naglašava kako Uprava ne bi smjela ljude dovesti na prosjački štap jer će otići, a onda će plin biti izvrstan, a neće biti nikoga za raditi.

Kaže da je skup radnika bio veličanstven. “Očito je da je Uprava Petrokemije drugačije razumjela skup radnika od nas. Oni su ga shvatili na način da je tu da se prezentiraju, pokažu, i to je super. I oni su govorili na skupu otprilike 35 minuta, no nakon toga je uslijedio onaj dio, sukladno Zakonu o radu gdje mi postavljamo pitanja, a to im se nije svidjelo”, rekao je Klaus i dodao da je uprava onda napustila skup radnika i da su poslije naprasno otkazali i sastanak.

Sindikat i Uprava idu u nove pregovore

Rekao je i da je Uprava Petrokemije pozvala sindikat u pregovore oko novog kolektivnog ugovora.

“1. lipnja, sjedamo s njima za stol i to je jedino što smo htjeli. Druga stvar koja je jako dobra je ta što je odluka za prvu smjenu se prolongira”, kaže Klaus. Dodaje da to tumače kao signal da se sjedne za stol. “Mi želimo razgovarati i sa svima ćemo razgovarati, ali nemojte tjerati ljude iz Petrokemije”, naglašava Klaus.

Kaže da su dnevno izloženi teorijama zavjere o zatvaranju Petrokemije i gašenju proizvodnje. Rekao je da ako je to istina da je Yildrim mogao proći i jeftinije.

“Mi ne gubimo nadu, vjerujemo i dalje da oni žele proizvoditi nismo baš bezveze optimisti”, rekao je Klaus i dodaje: “Ako ne mislite proizvoditi, niste trebali ni doći naglašava Klaus i dodaje da ovo nije prijetnja već upozorenje.

Kaže da se na skupovima radnika mogla osjetiti snaga i odlučnost.

Na pitanje zbog čega turski vlasnik non stop govori o modernizaciji Petrokemije i je li tvornica opasna za radnike Klaus kaže da Petrokemija ima sve potrebne dozvole.

“Naravno da nakon godinu stajanja može doći do problema, ali Petrokemija nije opasnost, Petrokemija može radit. Naravno da treba ulagati”, kaže Klaus.

Govorio je i tome da Sindikat nikad nije imao uvid u međudioničarski ugovor.

“Nisam uživao u novom ugovoru koji je fantastičan, ali nisam ga ni vidio. Ja kao predstavnik radnika nisam vidio međudioničarski ugovor, ni onaj s INA-om i PPD-om, a ovaj novi još i manje”, kaže Klaus.

