Troskot: Ne bi nas iznenadilo da nam stave drogu u auto

"Dragan Primorac je opasna osoba za bilo koju od javnih funkcija u Republici Hrvatskoj. U kampanji za predsjednika je pokazao obrasce, koje osoba koja bi trebala biti na istaknutim funkcijama, ne bi smjela imati. To je čovjek koji je odavao službene tajne, otkapanja mrtvih, to je obavještajni podatak. Ako je to spreman raditi za vrijeme predsjedničke kampanje, onda je spreman na sve."