žestok istup mostovca
Troskot: Ne bi nas iznenadilo da nam stave drogu u auto
Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je aktualnosti.
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Podsjetimo, Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine. Antifašistička liga, stoga, traži od predsjednika Milanovića da Glavašu oduzme odličja.
Zvonimir Troskot smatra da je porazna činjenica da su sudski sporovi trajali 20-ak godina:
"Ako je zločin u pitanju, ima elemenata za uzimanje odličja, ali to će predsjednik odlučiti. S druge strane postavlja se pitanje gdje su presude JNA vodstvu, četničkim i paravojnim vodovima koji su bili u Hrvatskoj, gdje su nestali? Što se tiče gospodina Glavaša, presuda je jasna i sukladno njoj se treba i postaviti."
"Dragan Primorac je opasna osoba"
Zastupnik je komentirao i kandidaturu Dragana Primorca za čelnu osobu Hrvatskog olimpijskog odbora:
"Dragan Primorac je opasna osoba za bilo koju od javnih funkcija u Republici Hrvatskoj. U kampanji za predsjednika je pokazao obrasce, koje osoba koja bi trebala biti na istaknutim funkcijama, ne bi smjela imati. To je čovjek koji je odavao službene tajne, otkapanja mrtvih, to je obavještajni podatak. Ako je to spreman raditi za vrijeme predsjedničke kampanje, onda je spreman na sve."
"Osobe koje su oko Primorca, gospodin Nobilo i Krajač, su za takve pozicije persone non grate. Takve osobe nemaju što tražiti u Hrvatskom olimpijskom odboru, treba se počistiti sadašnje vodstvo."
"Vladajuća stranka se ponaša kao komunistička partija"
Osvrnuo se i na postupanje USKOK-a i nazvao ga pristranim: "Ako si blizak vladajućoj stranci, koja se po svim obrascima ponaša kao komunistička partija, imat ćete progonstva i sve ono što nagriza sustav - istina, kreće odmazda koja nema cijenu. To ide u takve faze, ne bi nas iznenadilo da nam stave drogu u auto. To su takve metode."
"Napravit ćemo sve da Dragan Primorac ne dođe na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora, izlazit će podaci. Desnom biračkom tijelu šaljem poruku da vide koje su to osobe oko Dragana Primorca", rekao nam je.
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