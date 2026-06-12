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Ovog vikenda

U Zagrebu se zatvaraju brojne ulice i parkirališta

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N1 Info
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12. lip. 2026. 10:10
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Robert Anic/PIXSELL

Ovog vikenda dolazi do izmjena u prometu zbog održavanja 52. Zagreb Delta Rallyja.

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Zbog održavanja 52. Zagreb Delta Rallyja, od petka 12. do nedjelje 14. lipnja na snazi će biti privremena regulacija prometa uz zatvaranje brojnih ulica i parkirališta u Zagrebu i okolici.

12.lipnja 2026. godine:

od 00:00 do 24:00 sata:

  • zabranjeno zaustavljanje i parkiranje za sva vozila: parkiralište pored zapadne tribine Stadiona GNK Dinamo – Maksimirksa cesta 128

od 15:00 do 21:00 sat:

  •  Vlaška ulica – Europski trg – Ulica Augusta Cesarca – Ulica Tome Bakača – Kaptol

13.lipnja 2026. godine

 od 00:00 do 24:00 sata:

  • zabranjeno zaustavljanje i parkiranje za sva vozila: parkiralište pored zapadne tribine Stadiona GNK Dinamo – Maksimirksa cesta 128

od 9:45 do 13:00 sati:

  • Moravče (od ulice Crkvena Ves 15) (ŽC1006 – do granice s Krapinsko-zagorskom županijom)

od 13:45 do 16:45 sati:

  • Moravče (od ulice Crkvena Ves 15) (ŽC1006 – do granice s Krapinsko-zagorskom županijom)

od 10:05 do 13:15 sati:

  • Kašina od križanja s DC29 (Raskrižje Cesta Ivana Mažuranića i Sesvetska cesta) – (LC10004) -  Planina Gornja (do Ulice Augusta Novosela)

od 14:00 do 17:15 sati:

  • Kašina od križanja s DC29 (Raskrižje Cesta Ivana Mažuranića i Sesvetska cesta) – (LC10004) -  Planina Gornja (do Ulice Augusta Novosela)

14. lipnja 2026 godine:

od 00:00 do 21:00 sat:

  • parkiralište pored zapadne tribine Stadiona Dinamo – Maksimirksa cesta 128

od 15:00 do 20:00 sati:

  • Vlaška ulica – Europski trg – Ulica Augusta Cesarca – Ulica Tome Bakača – Kaptol

Iz Grada Zagreba navode kako može doći do izmjena, ovisno o sigurnosnoj procjeni policije.

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Teme
zagreb zagreb delta rally parking

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