Od ponedjeljka ljetni vozni red ZET-a, evo što se sve mijenja

Sanjin Strukic/PIXSELL

Od ponedjeljka, 15. lipnja, u zagrebačkom tramvajskom i autobusnom prometu primjenjivat će se ljetni vozni red. Prilagođeni raspored vožnje vrijedi do ponedjeljka, 7. rujna, nakon čega se promet vraća u normalu.

Podijeli

Oglas

Zbog ljetnih praznika i manje gužve, smanjen je broj polazaka na većini linija, a neke su linije privremeno ukinute.

Novi vozni red bit će dostupan na službenim stranicama ZET-a te na početno-krajnjim stajalištima.

Novi vozni red od ponedjeljka, 15. lipnja bit će na autobusnim linijama 107, 109, 110, 112, 115, 118, 119, 120, 124, 127, 128, 133, 134, 142, 143, 146, 150, 161, 164, 172, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 215, 216, 227, 230, 234, 263, 269, 276, 278, 279 i 282.

Od subote, 20 lipnja, ljetni vozni red primjenjivat će se i na autobusnim linijama 105, 121, 223, 261, 262, 270 i 274.

Od nedjelje, 21. lipnja, primjenjivat će se nedjeljni ljetni vozni red na autobusnim linijama 205, 226 i 227.

Na autobusnoj liniji 204 bit će ukinuti polasci nedjeljom.

Autobusne linije 114 (Ljubljanica - Prečko) i 275 (Sesvete - Sesvetska Sopnica) bit će ukinute od 15. lipnja do 7. rujna.

Tramvajska linija 1 (Borongaj - Zapadni kolodvor) neće prometovati od 15. lipnja do 7. rujna.