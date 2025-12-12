Kriza na tržištu kriptovaluta

Kriptovalute su digitalan novac koji postoji samo na internetu, nije ga izdala nijedna država niti banka, već se stvara i prenosi preko decentralizirane mreže računala pomoću tehnologije zvana blockchain. Najpoznatija je Bitcoin, a služe za plaćanje, štednju ili ulaganje, ali su cijene izrazito nestabilne jer ovise samo o ponudi i potražnji na tržištu.