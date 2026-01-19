“Imala sam narudžbe u vrijednosti oko 150 eura, a dva artikla sam vratila jer su došli oštećeni. Imam pisani trag da su proizvodi uredno vraćeni Zalandu i da će mi sredstva biti na računu unutar pet dana. Međutim, to se nije dogodilo. Kontaktirali su me više puta i iznova tražili različite potvrde o transakcijama, svaljivali krivnju na Hrvatsku poštu... Potom su me uvjeravali da pakete nisam ni preuzela te da s se automatski vratili njima. No, u pošti sam dobila potvrdu da sam platila pouzećem kao i da sam poslala pakete natrag Zalandu. Mislim da je Zalando samo kupovao vrijeme, a nevjerojatno je da takva tvrtka, ako je i postojao tehnički problem s poštom, ne može rješavati povrate iz svog budžeta jer ima dokaze o plaćanju i povratu”, ispričala je druga sugovornica.