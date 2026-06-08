Prometni stručnjak nakon vikenda s deset poginulih u prometu: Predlažem pet hitnih mjera

"Ta je dionica godinama bila poznata kao 'cesta smrti', s izrazito visokim brojem teških prometnih nesreća, osobito u turističkoj sezoni. Nakon uvođenja sustava nadzora, koji uključuje oko deset stacionarnih kamera za kontrolu brzine, postala je jedna od najsigurnijih jer je došlo do znatnog smanjenja vršnih brzina, bez utjecaja na protočnost, drastičnog pada broja teških prometnih nesreća, promjene ponašanja vozača već u kratkom vremenskom razdoblju i stabilizacije sigurnosnih pokazatelja u uvjetima pojačanog prometa. Zaključak je jednoznačan: nije se promijenila cesta, nego ponašanje vozača pod utjecajem povećane izvjesnosti sankcioniranja", smatra Marušić.