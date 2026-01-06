Mirovine vatrogasaca znatno veće od prosjeka: Imaju čak 44 godine staža

Među mirovinama koje se određuju po posebnim propisima su i mirovine vatrogasaca. Uvedene su 2020. godine, a danas 555 umirovljenih vatrogasaca prima prosječnu mirovinu od 1.129 eura. Vatrogasci imaju beneficirani radni staž pa im se tako 12 mjeseci rada računa kao 15 mjeseci staža. Prosječan staž vatrogasaca je 44 godine, a najveći staž je 49 godina.
Mirovine vatrogasaca određuju se po posebnim propisima od 2020. godine, a zadnji podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pokazuju da takvu mirovinu prima 555 korisnika. Njihova prosječna mirovina iznosi 1.129 eura, što je gotovo 500 eura više od prosječne mirovine koja iznosi 637 eura, bez međunarodnih ugovora. Mirovine djelatnih vojnih osoba također se određuju prema posebnim propisima, a rasle su više nego dvostruko zadnjih 10 godina.
Prosječan staž vatrogasaca 44 godine
Vatrogasci koji odlaze u mirovinu prema Zakonu o vatrogastvu imaju beneficirani radni staž pa im se 12 mjeseci rada priznaje kao 15 mjeseci staža. Taj beneficirani staž omogućuje brže ispunjenje uvjeta potrebnog staža za mirovinu, dok iznos mirovine i dalje ovisi o uplaćenim doprinosima i plaćama. Od 2020. godine profesionalni vatrogasci koji odlaze u mirovinu trebaju imati najmanje 20 godina efektivnog staža. Također, pravo na vatrogasnu mirovinu imaju i osobe koje imaju 30 godina efektivnog staža u vatrogastvu, ali su nakon toga radile neki drugi posao, piše Mirovina.hr.
Prosječan staž od 555 umirovljenih vatrogasaca iznosi 44 godine, s tim da je najniži staž 35 godina, a najviši 49 godina. Većina vatrogasaca prima starosnu mirovinu, a desetak korisnika prima obiteljsku. Najviše umirovljenih vatrogasaca ima 1.000 eura mirovine, a njih 47 s najvećim stažom prima prosječnu mirovinu od oko 1.700 eura. S obzirom na to da se godišnji dodatak računa šest eura po godini staža, a prosječan staž vatrogasaca je 44 godine, znači da su u prosjeku primili godišnji dodatak od 264 eura.
Vatrogasne mirovine povećane za 60 eura
Prije srpanjskog usklađivanja prosječna mirovina vatrogasca iznosila je 1.062 eura, što znači da se povećala za oko 60 eura. Prije godinu dana mirovine 476 vatrogasaca u prosjeku su iznosile 1.031 euro, a u 2023. godini bilo je 388 umirovljenih vatrogasaca s prosječnim mirovinama od 876 eura. Vatrogasne mirovine uvedene su početkom 2020. godine, a na kraju godine je 63 umirovljenih vatrogasca primalo mirovinu koja je u prosjeku iznosila 651 eura (4.906 kuna).
Glavnu operativnu snagu vatrogastva u Hrvatskoj čini 28.739 članova dobrovoljnih vatrogasnih društava i 3.476 profesionalnih vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Prema podacima Eurostata za 2024. godinu, Hrvatska ima najveći udio zaposlenih vatrogasaca od 20 članica EU-a za koje postoje podaci. Nakon nje slijede Estonija, Grčka i Češka, a najmanje je zaposlenih vatrogasaca u Nizozemskoj, Sloveniji i Finskoj.
