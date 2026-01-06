Mirovine vatrogasaca znatno veće od prosjeka: Imaju čak 44 godine staža

Vatrogasci koji odlaze u mirovinu prema Zakonu o vatrogastvu imaju beneficirani radni staž pa im se 12 mjeseci rada priznaje kao 15 mjeseci staža. Taj beneficirani staž omogućuje brže ispunjenje uvjeta potrebnog staža za mirovinu, dok iznos mirovine i dalje ovisi o uplaćenim doprinosima i plaćama. Od 2020. godine profesionalni vatrogasci koji odlaze u mirovinu trebaju imati najmanje 20 godina efektivnog staža. Također, pravo na vatrogasnu mirovinu imaju i osobe koje imaju 30 godina efektivnog staža u vatrogastvu, ali su nakon toga radile neki drugi posao, piše Mirovina.hr.