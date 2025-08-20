Vatrogasci tijekom radnog vijeka rade izrazito odgovoran posao. Spašavaju živote ljudi, njihovu imovinu i prirodu. Mirovine vatrogasaca od 2020. godine kontinuirano rastu, a od lani radi se o povećanju od 106 eura. Njihove mirovine za 480 eura veće su od prosječne mirovine svih umirovljenika. Prosječno iznose 1.059 eura, a radni staž vatrogasaca je 44 godine.
Gledano prema razdoblju od 2020. do sada, svake je godine rastao broj korisnika vatrogasne mirovine, ali i iznosi njihovih mjesečnih primanja. S obzirom da tijekom svog radnog staža spašavaju živote ljudi, njihovu imovinu i prirodu, ponekad riskirajući vlastiti život, rast mirovine je veoma vrijedan. Od lani je prosječna mirovina vatrogasaca narasla za 106 eura.
Za 480 eura veća mirovina od prosječne
Mirovina vatrogasaca u prosjeku iznosi 1.059 eura. Više je to za 480 eura od ukupnog prosjeka svih umirovljenika. Prosječna mirovina sada iznosi 572 eura.
Vatrogasne mirovine jedne su od ukupno 19 kategorija ‘povlaštenih’ mirovina, odnosno onih koje su određene prema posebnim propisima. Umirovljenika koji primaju mirovinu kao bivši vatrogasci ukupno je 519, prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Radni staž vatrogasaca iznosi 44 godine
Korisnici mirovine su osobe koje pravo na mirovinu ostvaruju prema Zakonu o vatrogastvu, a radni staž u prosjeku iznosi 44 godine. Vatrogastvom se većinom bave muškarci pa oni tako čine i većinu korisnika ovih mirovina. Od ukupnog broja umirovljenih vatrogasaca starosnu mirovinu dobiva 503 muškarca i tri žene.
Obiteljsku mirovinu prima 13 osoba, od kojih je 12 žena i jedan muškarac. Svi oni preuzeli su mirovinu svojih supružnika. Prosječna mirovina muškaraca je nešto iznad prosjeka i iznosi 1.062 eura, dok je prosjek ove mirovine žena 946 eura, piše mirovina.hr.
