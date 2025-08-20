Gledano prema razdoblju od 2020. do sada, svake je godine rastao broj korisnika vatrogasne mirovine, ali i iznosi njihovih mjesečnih primanja. S obzirom da tijekom svog radnog staža spašavaju živote ljudi, njihovu imovinu i prirodu, ponekad riskirajući vlastiti život, rast mirovine je veoma vrijedan. Od lani je prosječna mirovina vatrogasaca narasla za 106 eura.