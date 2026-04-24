Nakon 130 godina gasi se industrijski gigant u susjedstvu, 2000 ostaje ljudi bez posla

Gašenje ove industrije usko je povezano sa sudbinom drugih giganata. Problem je eskalirao kada je lukavačka Koksara (ranije GIKIL) otišla u stečaj krajem 2025. godine, čime je visoka peć u Zenici ostala bez domaće sirovine. U isto vrijeme je novi udar došao iz Prijedora. Sredinom 2025. godine tvrtka Pavgord, na čelu s biznismenom Gordanom Pavlovićem, kupila je ArcelorMittalove pogone i u Zenici i rudnik Ljubiju u Prijedoru. Ipak, samo nekoliko mjeseci nakon preuzimanja prijedorski rudnik otišao je u stečaj, a radnici su nedavno stupili u štrajk.