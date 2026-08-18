Carney i Trump razgovarali uoči roka za uvođenje američkih carina od 50 posto

REUTERS/Greg Locke

Kanadski premijer Mark Carney u ponedjeljak je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, izvijestio je Carneyjev ured dok Kanada pokušava postići dogovor u zadnji trenutak kako bi spriječila da u srijedu u ponoć na snagu stupe nove carine na određene proizvode iz Kanade u iznosu od 50 posto.

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Postojeće američke carine na automobile i dalje su sporna točka, rekla su dva izvora iz industrije upoznata s razgovorima.

Nove američke carine odnose se na uvoz vrijedan oko 20 milijarda dolara i primjenjivale bi se bez obzira na to ispunjava li kanadska roba uvjete za povlašteni tretman prema trgovinskom sporazumu između SAD-a, Meksika i Kanade, kojim se od ranijih američkih carina uspio zaštititi golem dio kanadske industrije.

"Premijer Carney i predsjednik Trump razgovarali su jučer poslijepodne telefonom o aktualnim trgovinskim pregovorima", priopćio je u utorak Carneyjev ured, ne objavivši pojedinosti razgovora.

Trgovinski stručnjaci i industrijski dužnosnici kažu da bi nove carine mogle rezultirati gubitkom radnih mjesta i zatvaranjem tvrtki u ranjivim sektorima, među kojima su drvna građa, vinarska industrija i industrija mliječnih proizvoda, a istodobno oslabiti zaštitu kanadskih izvoznika prema kontinentalnom trgovinskom sporazumu. Upozoravaju i da bi spor mogao zakomplicirati šire pregovore o USMCA-u.

Kanadski ministar odgovoran za američku trgovinu, Dominic LeBlanc, i glavna trgovinska pregovaračica Janice Charette od prošlog tjedna u Washingtonu razgovaraju s američkim dužnosnicima.

LeBlancov ured nije odmah odgovorio na upit o tomu hoće li se održati još jedan sastanak u utorak.

Kanadski su dužnosnici u ponedjeljak gotovo dva sata razgovarali s američkim trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerom i ministrom trgovine Howardom Lutnickom.

Dva izvora rekla su da je jedna od glavnih spornih točaka američka carina na kanadska vozila.