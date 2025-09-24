Nema odmora bez ljubimca: Vlasnici su spremni platiti i preko 1000 eura za putovanje s psom

Gotovo 29 posto vlasnika pasa bira svoje odredište za odmor na temelju toga u kolikoj su mjeri takva mjesta prijateljski nastrojena prema psima, pokazalo je novo britansko istraživanje.
Oko 46 posto sudionika ankete reklo je da se osjeća tjeskobno ostave li svojega psa kod kuće, prijatelja ili u hotelu za pse kada odlaze na odmor. Kažu da su zabrinuti zbog prehrambenih navika svojeg ljubimca, a i brinu o tomu hoće li se životinja osjećati napušteno ili će biti pod stresom.
Anketa, koju je naručila internetska stranica za smještaj Booking.com, pokazala je da je 38 posto vlasnika pasa u Velikoj Britaniji spremno potrošiti više od 1000 eura na produljeni vikend u inozemstvu ako mogu povesti i svojeg ljubimca sa sobom.
Dvije trećine ispitanika zalaže se za to da se psima bilo koje veličine dopusti prijevoz u avionskim kabinama, a isto toliko ih je spremno platiti punu cijenu za dodatnu avionsku kartu.
"Za mnoge vlasnike pasa odmor jednostavno nije potpun bez njihova ljubimca", kazao je Ryan Pearson, regionalni menadžer Booking.coma za Ujedinjeno Kraljevstvo.
"Bez obzira na to utječe li mogućnost putovanja s psom na izbor odredišta, na smještaj ili čak na iznos koji su ljudi spremni platiti, kućni ljubimci ključan su dio procesa pri donošenju odluke."
Međunarodno istraživanje provedeno je na 6000 vlasnika pasa, među kojima ih je 2000 bilo iz Ujedinjenog Kraljevstva, a provela ga je anketarska tvrtka Opinium.
