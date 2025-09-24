Nema odmora bez ljubimca: Vlasnici su spremni platiti i preko 1000 eura za putovanje s psom

Oko 46 posto sudionika ankete reklo je da se osjeća tjeskobno ostave li svojega psa kod kuće, prijatelja ili u hotelu za pse kada odlaze na odmor. Kažu da su zabrinuti zbog prehrambenih navika svojeg ljubimca, a i brinu o tomu hoće li se životinja osjećati napušteno ili će biti pod stresom.