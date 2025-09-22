FOTO / Povratak Orient Expressa: Ovako izgleda putovanje vlakom za koje karta stoji preko 11.000 eura

Originalni Orient Express krenuo je na svoje prvo putovanje 1883. godine i prešao je velik dio Europe na dugim rutama koje su se protezale od Pariza do Istanbula. Usput je nakupio priča, a postao je i scenografija za jednu od najpoznatijih misterija Herculea Poirota, prije nego što je stigao do kraja pruge 2009. godine, kao žrtva brzih željeznica i jeftinih letova, prenosi Nova.rs.