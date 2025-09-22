"La Dolce Vita"
FOTO / Povratak Orient Expressa: Ovako izgleda putovanje vlakom za koje karta stoji preko 11.000 eura
Vlak "La Dolce Vita“ pušten je u promet u travnju s ciljem da oživi glamur originalnog Orient Expressa, kao i romantiziranu ideju talijanskog "slatkog života" – a kao odgovor na porast potražnje za sporim luksuznim putovanjima.
Sastavljen od obnovljenih vagona koji su ranije bili u uporabi na talijanskim željeznicama 1960-ih, vlak je posljednjih nekoliko mjeseci prevozio putnike na raznim putovanjima: kroz vinsku regiju Toskane, do Venecije i duž Ligurske rivijere – i sve vožnje su rasprodane, unatoč nimalo naivnoj cijeni. Naime, cijena trodnevnog putovanja ovim vlakom od Sicilije do Rima (dva noćenja u spavaćim kolima) kreće od 11.280 eura po osobi.
Guardian je ispitao kako izgleda ovo putovanje.
Putovanje koje je počelo 1883. godine
Originalni Orient Express krenuo je na svoje prvo putovanje 1883. godine i prešao je velik dio Europe na dugim rutama koje su se protezale od Pariza do Istanbula. Usput je nakupio priča, a postao je i scenografija za jednu od najpoznatijih misterija Herculea Poirota, prije nego što je stigao do kraja pruge 2009. godine, kao žrtva brzih željeznica i jeftinih letova, prenosi Nova.rs.
Međutim, pokazalo se da su putnici i dalje željni nostalgičnih avantura visoke kvalitete, daleko od kaosa zračnih luka i prepunih turističkih destinacija.
"Godine 1883. Orient Express je postao prvi način za sporo putovanje, u luksuzu“, rekao je Stefano Sgambellone, upravitelj vlaka Dolce Vita, koji je godinama radio za Venice Simplon-Orient-Express (VSOE), luksuznu željezničku službu s nizom europskih ruta. "Danas je sporo putovanje još popularnije nego što je bilo tada."
Dario Minutella, analitičar sektora luksuza i mode, potvrđuje da „tržište ultra-luksuznih vlakova stalno raste, a potražnja za željezničkim iskustvima se značajno razvija“. "Ali to nije rezervirano samo za milijunaše. Postoji mnogo ljudi s vremenom i resursima koji traže iskustvo, a Italija, sa svojom dugom obalom i prelijepim krajolicima izvan velikih gradova, pruža savršen paket“, dodao je.
Ali, što ovakvo putovanje točno uključuje?
Ručak s Michelinovim zvjezdicama i izlet u drevno kazalište
Iako je fokus VSOE-a prvenstveno na iskustvu u vlaku, plan putovanja uključuje izlete i doživljaje izvan vlaka, kao što su učenje kuhanja lokalnog jela, istraživanje srednjovjekovnih gradova izvan utabanih staza i objedovanje u privatnoj venecijanskoj kući.
"Ljudi biraju Dolce Vitu ne samo zbog samog vlaka, koji je prekrasan, nego i zato što je to najbolji način da se otkrije Italija“, rekao je Sgambellone.
Reporter Guardiana bio je u vlaku koji je u 10:30 krenuo iz Palerma. Zatim je klizio duž blistave sjeverne obale Sicilije, prolazeći pokraj grada Cefalùa i grada Messine, pružajući usput poglede na Salinu, jedan od Eolskih otoka.
Ručak je organizirao Heinz Beck, vlasnik restorana La Pergola u Rimu, s tri Michelinove zvjezdice. Poslijepodne se vlak zaustavio u sicilijanskom gradu Taormini, gdje su putnici imali priliku istražiti njegovo drevno grčko kazalište.
Putnici ovog luksuznog vlaka došli su iz cijelog svijeta. Bila je tu obitelj iz Indije koja je tražila jedinstveno iskustvo; druga, iz Škotske, koja je slavila jubilej. Bili su tu američki autor, talijanski veleposlanik i pariški par koji su iskusni putnici vlakovima na duge relacije.
Također je to bio prvi put da su Britt Moran i Emiliano Salci, arhitekti iz milanskog Dimorestudija, koji su projektirali kabine ovog vlaka, restoran i bar inspirirane šezdesetim godinama prošlog stoljeća, putovali vlakom.
"To smo već vidjeli“, rekao je Moran, "ali što se tiče cijelog iskustva: vau, ovo je tako lijepo!“
Nakon noći provedene na Siciliji, vagoni su utovareni na privatno unajmljeni trajekt za 30-minutnu vožnju do kopna. Odatle se vlak uputio uz obalu Kalabrije i prema Maratei, gdje je napravio još jednu poslijepodnevnu stanicu, prije nego što je navečer krenuo za Rim…
