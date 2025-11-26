EKSKLUZIVNE INFORMACIJE
Reuters: Trumpov mirovni plan za Ukrajinu sastavljen je u Rusiji
Američki plan za mir u Ukrajini od 28 točaka, koji je postao javan prošlog tjedna, oslanjao se na dokument koji je sastavila Rusija i koji je predan Trumpovoj administraciji u listopadu, prema navodima triju izvora upoznatih s time.
Rusi su podijelili dokument, u kojem su navedeni uvjeti pod kojima bi Moskva bila spremna okončati rat, s visokim američkim dužnosnicima sredinom listopada, nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Washingtonu, potvrdili su izvori za Reuters.
Dokument, neslužbena diplomatska poruka poznata kao "non-paper", sadržavao je formulacije koje je ruska vlada već iznosila za pregovaračkim stolom, uključujući ustupke koje je Ukrajina ranije odbila, poput predaje značajnog dijela svojeg istočnog teritorija.
Ovo je prva potvrda da je taj dokument, o čijem je postojanju Reuters prvi izvijestio u listopadu, bio ključni ulazni materijal u izradu američkog mirovnog plana od 28 točaka.
Bijela kuća nije izravno komentirala "non-paper", ali se pozvala na Trumpove ranije izjave u kojima se optimistično izrazio o napretku mirovnog plana.
"U nadi da finaliziramo ovaj mirovni plan, naložio sam svom posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu da se sastane s predsjednikom Putinom u Moskvi, a u isto vrijeme tajnik kopnene vojske Dan Driscoll sastat će se s Ukrajincima", kazao je Trump.
Nije jasno kako i zašto se Trumpova administracija oslonila na ruski dokument kako bi oblikovala vlastiti mirovni prijedlog. Neki visoki američki dužnosnici koji su ga proučili, uključujući državnog tajnika Marca Rubija, vjerovali su da će Ukrajina ruske zahtjeve u startu odbaciti, tvrde izvori.
Skepticizam zbog ruskog utjecaja
Nakon što je dokument predan, Rubio je održao telefonski razgovor s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom tijekom kojeg se raspravljalo o "non-paperu", navode izvori.
Govoreći novinarima u Ženevi ovaj tjedan, Rubio je priznao da je primio brojne pisane "non-papere" i slične dokumente, bez dodatnog pojašnjenja.
Otkako je prošlog tjedna portal Axios prvi objavio detalje mirovnog plana, skepticizam među američkim dužnosnicima i zastupnicima samo je rastao. Mnogi plan vide kao popis ruskih pozicija, a ne kao ozbiljan prijedlog.
Unatoč tome, SAD je radio pritisak na Ukrajinu, upozorivši da bi mogao ograničiti vojnu pomoć ako ne potpiše sporazum.
Plan je djelomično sastavljen na sastanku prošlog mjeseca u Miamiju, kojem su prisustvovali Trumpov zet Jared Kushner, posebni izaslanik Steve Witkoff i Kiril Dmitrijev, šef jednog od ruskih državnih investicijskih fondova. Tek malom broju ljudi u State Departmentu i Bijeloj kući bilo je poznato da se taj sastanak uopće održao, rekle su dvije osobe upoznate s detaljima.
U utorak je Bloomberg izvijestio da je Witkoff davao savjete visokopozicioniranom Putinovu savjetniku Juriju Ušakovu o tome kako bi se Putin trebao obraćati Trumpu. Prema transkriptima razgovora koje je objavila agencija, Ušakov i Witkoff spominjali su potencijalni "plan od 20 točaka" već 14. listopada. Opseg tog plana navodno se proširio u kasnijim razgovorima s Dmitrijevim.
Plan izmijenjen nakon reakcija
Američki prijedlog, koji je iznenadio dužnosnike u Washingtonu i Europi, pokrenuo je diplomatsku ofenzivu na tri kontinenta. Izvorni plan u međuvremenu je dramatično izmijenjen: devet od prvotnih 28 točaka izbačeno je nakon razgovora visokih američkih i ukrajinskih dužnosnika.
Ujedno, dvoje američkih senatora iz obje stranke izjavilo je u subotu da im je Rubio rekao kako 28 točaka nije američki plan, nego "ruska lista želja", iako su Bijela kuća i State Department energično opovrgnuli da je Rubio to tako formulirao.
U naknadnim razgovorima, visoko američko izaslanstvo, uključujući Rubija, pristalo je ukloniti ili izmijeniti "najproruskije" dijelove plana tijekom sastanaka u Ženevi s europskim i ukrajinskim dužnosnicima, koji podržavaju modificirani okvir mirovnog dogovora proizašao iz posljednjih razgovora. Ipak, naglasili su da se najosjetljivija pitanja, osobito teritorijalni ustupci, moraju riješiti na mogućem sastanku Zelenskog i Trumpa.
