Reuters: Trumpov mirovni plan za Ukrajinu sastavljen je u Rusiji

U utorak je Bloomberg izvijestio da je Witkoff davao savjete visokopozicioniranom Putinovu savjetniku Juriju Ušakovu o tome kako bi se Putin trebao obraćati Trumpu. Prema transkriptima razgovora koje je objavila agencija, Ušakov i Witkoff spominjali su potencijalni "plan od 20 točaka" već 14. listopada. Opseg tog plana navodno se proširio u kasnijim razgovorima s Dmitrijevim.