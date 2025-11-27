Oglas

Zelenski: Ukrajinska i američka delegacija razradit će "formulu mira" ovog tjedna

Hina
27. stu. 2025. 21:17
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da će se ukrajinska i američka delegacija sastati ovog tjedna kako bi razradile formulu o kojoj se raspravljalo u Ženevi za uspostavljanje mira i pružanje sigurnosnih jamstava Kijevu.

"Naš tim, zajedno s američkim predstavnicima, sastat će se krajem ovog tjedna kako bi nastavili približavati točke koje smo dogovorili tijekom pregovora u Ženevi, u obliku koji će nas odvesti na put mira i sigurnosnih jamstava", rekao je Volodimir Zelenski u svom večernjem video obraćanju.

Dodao je da će ukrajinska delegacija "biti dobro pripremljena i usmjerena na konkretan rad".

Zelenski je također najavio daljnje razgovore sljedeći tjedan u kojima će sudjelovati obje delegacije, kao i on sam, no nije iznio detalje.

"Sljedeći tjedan održat će se važni razgovori, ne samo s našom delegacijom, nego i sa mnom. Pripremamo čvrst temelj za te razgovore. Ukrajina će čvrsto stajati na svojim nogama. Uvijek će stajati", naglasio je.

