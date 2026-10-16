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TRŽIŠTE RADA

Novi okvir za radnike: Potpisan sporazum Hrvatske i Uzbekistana

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Hina
|
16. lis. 2026. 10:33
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PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Republika Hrvatska potpisala je Dogovor o suradnji na području tržišta rada s Republikom Uzbekistan, objavio je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

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Dogovor su potpisali državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, te ravnatelj Agencije za migracije pri Kabinetu ministara Republike Uzbekistan Muhsinhuja Abdurakhmonov.

Potpisivanjem dokumenta, navodi se u priopćenju,  dodatno se jačaju prijateljski odnosi dviju država i uspostavlja se okvir za suradnju u području tržišta rada za radnike koji se nalaze na hrvatskom tržištu rada.

Zajednički koordinacijski odbor

Suradnja se temelji na obostrano korisnim vrijednostima zaštite ljudskih prava, osiguravanja pravednih radnih uvjeta, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te socijalne zaštite radnika.

Predviđeno je i osnivanje zajedničkog koordinacijskog odbora koji će pratiti provedbu dogovora, razmatrati i predlagati eventualne izmjene, te omogućiti razmjenu iskustava i dobrih praksi između nadležnih tijela dviju država.

Teme
hzz strani radnici tržište rada uzbekistan

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