Novi udar na džepove građana: “Više 50 dobavljača najavilo je rast cijena”

Vladajućoj i oporbenoj politici danas je u fokusu - svađa oko inauguracije predsjednika Zorana Milanovića. Prebrojava se tko će doći, a tko ne, a u debeloj sjeni te važne priče - Hrvatsku čeka novo poskupljenje! Najviša stopa inflacije u EU-u mogla bi dodatno porasti. Predstavnik trgovaca u HUP-u za N1 najavljuje - 50 dobavljača najavilo je poskupljenje cijena za 3 posto i više od toga. Takav scenarij mogao bi anulirati vladin pokušaj da proširenjem liste proizvoda sa zamrznutim cijenama - olakša građanima.

Kupiti neophodne namirnice što povoljnije u Hrvatskoj sada već postaje olimpijski sport. Dok cijene hrane vrtoglavo rastu, građani se snalaze kako znaju i umiju.

“Kak’ preživljavam? To je dobro pitanje. Ah, preživljavanje, kak’ da kažem, jednostavno iz mjeseca u mjesec, kako ide – ide.” “Jedem kad stignem, ali puno radim pa onda nemam taj problem.” “Gledam, kupim ono malo što mi treba i gotovo.” “Skupo vam je sve ako nemate dobru i adekvatnu plaću” “Čarobiram, gledam sniženja i tako.”

Ograničavanje cijena

Kako bi građanima barem malo pomogli u “čarobiranju” vlada je još u rujnu 2023. ograničila cijene 30 osnovnih namirnica. Ipak, građani se žale da u pojedinim trgovinama cijene nisu zamrznute ili nisu dovoljno jasno izložene.

“Rijetko kada, ali to je pohvalno od Vlade, samo trebalo bi se to sprovesti u djelo. Teško je to vidjeti i primijetiti u svim tim cijenama.” “Mlijeko jedino primjetim, a ovo ostalo ne, ne pratim to toliko nažalost.”

Da se nisu svi pridržavali vladinih pravila potvrđuje i Zvjezdana Blažić, konzultantica za prehrambenu industriju.

“Bilo je puno slučajeva da tih proizvoda koji baš jesu ograničeni nije bilo. Jer ako se radi o toaletnom papiru s 10 rola, mi smo danas mogli pronaći i sa 8 i sa 12 i sa 16 možda češće nego sa 10. To su bili načini na koji su trgovci na neki način ipak se oduprijeli tome da ne ograničavaju cijene koje je vlada propisala”, navodi Blažić.

DIRH provodi nadzore

Iz Državnog inspektorata (DIRH) ističu da kontinuirano provode nadzore. Najviše povreda zabilježili su kod mlijeka, mliječne čokolade i jogurta.

“Tržišna inspekcija Državnog inspektorata je kontinuirano obavljala inspekcijske nadzore od dana stupanja na snagu Odluke, na temelju odredbi Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena i Zakona o zaštiti potrošača. U razdoblju od 18. rujna 2023. godine do 31. prosinca 2024. godine obavljeno je ukupno 1.096 inspekcijskih nadzora.

Ističemo da u 1.016 nadzora nisu utvrđene povrede predmetne Odluke dok je u preostalih 80 obavljenih nadzora ukupno utvrđena 191 povreda, odnosno prodaja zatečenih proizvoda bila je iznad najviše dopuštene cijene određene Odlukom”, navodi DIRH.

Stižu nova poskupljenja

Prst krivnje građani često upiru u trgovce. Iz Hrvatke udruge poslodavaca kažu nam da nabavne cijene hrane stalno rastu, a početkom godine najavljena su im i nova poskupljenja.

“Preko 50 dobavljača nam je najavilo povećanja cijena koja se kreću od 3 pa na više posto u sljedećih mjesec do dva dana. Stalno ponavljamo da marže trgovaca apsolutno nisu rasle zadnje dvije, tri godine, dapače, kod dijela robe su i padale, kod ovih kontroliranih cijena nekada smo prodavali i ispod nabavne cijene, što je protivno zakonu o zabrani nepoštenih trgovinskih praksi, što je protivno zakonu o trgovini”, kazao je Martin Evačić, predsjednik HUP – Udruge trgovine.

Kojim bi namirnicama trebalo ograničiti cijenu?

Za ovaj su tjedan najavljene promjene na listi. Iz ministarstva su nam poručili da su se zadatku potpuno posvetili kako bi konačna lista doista pomogla građanima. A građani imaju svoje ideje što bi trebalo uvrstiti na listu.

“Meso, istina je da je svinjetina jeftinija, ali recimo puretina, riba i ostale stvari.” “Pa možda bi to trebalo biti više voća i povrća, mesa ili nešto što je također neophodno kao i mlijeko ili ne znam više što je sve. Ali mislim da nekakva i zdravija hrana i više vitamina bi trebalo biti spušteno”.

Osim dijeljenja savjeta o bojkotiranju trgovina, kruhu i kiflicama, kaže nam bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić, Ante Šušnjar na svojoj poziciji ima na raspolaganju i druge alate.

“Ministar gospodarstva je zadužen da vlada definira mjerodavna tržišta. Nakon što su definirana mjerodavna tržišta ili dijelovi tržišta, nakon toga može napraviti odgovarajuće istraživanje udjela na tržištu pojedinih trgovca ili bilo kojeg drugog subjekta za kojeg se sumnja da koristi svoju vladajuću poziciju da bi nametao uvjete i na taj način doprinosio povećanju cijena i inflacije. Kada vidimo da to radi, onda on radi svoj posao. Dok to ne počne raditi bolje mu je da šuti i da peče kiflice”, navodi Fižulić.

Jer zadatak ublažavanja inflacije i njezinih posljedica ne smije biti na građanima, niti bi o njihovim potrošačkim navikama trebali razgovarati dok god vlada ne napravi sve što je u njihovoj moći.

