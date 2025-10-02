Hrvoje Petrač izašao iz Remetinca uz jamčevinu od milijun eura

Nakon što se nagodio s USKOK-om na kaznu od tri godine i devet mjeseci zatvora, poduzetnik Hrvoje Petrač u četvrtak predvečer izašao je iz Remetinca. Kako javlja HRT, a prenosi tportal, sud je odlučio da može izaći iz istražnog zatvora uz jamčevinu od milijun eura. Ona će mu, piše isti izvor, biti vraćena kada počne izdržavati zatvorsku kaznu od tri godine i devet mjeseci na koju je sporazumno osuđen u aferi Mikroskopi.