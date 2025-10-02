Hrvoje Petrač izašao iz Remetinca uz jamčevinu od milijun eura

Hrvoje Petrač u četvrtak predvečer izašao je iz istražnog zatvora uz jamčevinu od milijun eura nakon nagodbe s USKOK-om. Pobjegne li dok je na slobodi, ostaje bez vinarije jer se država upisala na nju.
Nakon što se nagodio s USKOK-om na kaznu od tri godine i devet mjeseci zatvora, poduzetnik Hrvoje Petrač u četvrtak predvečer izašao je iz Remetinca. Kako javlja HRT, a prenosi tportal, sud je odlučio da može izaći iz istražnog zatvora uz jamčevinu od milijun eura. Ona će mu, piše isti izvor, biti vraćena kada počne izdržavati zatvorsku kaznu od tri godine i devet mjeseci na koju je sporazumno osuđen u aferi Mikroskopi.
To znači da je prvoosumnjičeni u aferi Mikroskop na slobodi privremeno, a HRT-ov novinar Eugen Husak istaknuo je da u slučaju da Petrač pobjegne dok je na slobodi, država postaje vlasnikom vinarije u Krapinskim Toplicama jer se upisala na nju.
U istražnom zatvoru proveo dva mjeseca
Do sada je u istražnom zatvoru Petrač proveo nešto više od dva mjeseca i to će mu razdoblje biti uračunato u kaznu. Njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković kazao je da mu je izrečena sporedna novčana kazna od 300.000 eura. Dodao je i da je šteta od 740.000 eura, za koliko je oštećen proračun u aferi Mikroskopi, već podmirena, odnosno uplaćena u proračun.
Podsjetimo, četvorica okrivljenika iz afere Mikroskopi, poduzetnici Hrvoje, Novica i Nikola Petrač te Saša Pozder, nagodila su se s Uskokom na zagrebačkom Županijskom sudu u zamjenu za blaže kazne, a postupak za ostale okrivljenike odvaja se te će sjednica optužnog vijeća za njih biti održana 4. studenoga, doznala je Hina ranije na sudu.
Ostali okrivljenici
Kako je pak ranije doznao Večernji list, Nikola Petrač osuđen je na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega u zatvoru mora provesti šest mjeseci, a ostali dio kazne mijenja mu se uvjetnom kaznom. Dobio je sporednu novčanu kaznu od 90.000 eura.
Novica Petrač osuđen je sporazumno na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i dva mjeseca zatvora, od čega 10 mjeseci mora provesti iza rešetaka. Ostatak kazne zamijenjen mu je uvjetnom kaznom uz rok kušnje od tri godine, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 80.000 eura. Odvjetnik Fran Olujić, njegov branitelj, istaknuo je da je sporedna novčana kazna već plaćena.
Pozder je sporazumno osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 200.000 eura. Njegov branitelj Gordan Preglej rekao je da se tvrtka njegovog branjenika nije nagodila s tužiteljstvom jer je u stečaju, stoga stečajni upravitelj mora provjeriti pristaju li vjerovnici na nagodbu.
"Budući da je šteta već podmirena, može se očekivati da će vjerovnici tražiti osiguranje da se dio štete koju je morala platiti tvrtka, a uplatio je netko drugi, neće potraživati iz stečajne mase", pojasnio je Preglej. Dodajmo da je korupcijom je u ovom slučaju državni proračun navodno oštećen za više od 740.000 eura, a bivši ministar Vili Beroš osumnjičen je da je primio 75.000 eura.
