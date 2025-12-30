ISKORISTITE PRILIKU
Ostao je još samo jedan dan za zamjenu kuna: Donosimo sve detalje
Zaključno s 29. prosinca 2025. iz optjecaja je povučeno 470,69 milijuna komada novčanica i 827,91 milijuna komada kovanica kuna, dok se u optjecaju i dalje nalazi 74,28 milijuna komada novčanica te 2,17 milijardi komada kovanica. Vrijednosno, građani i dalje drže 3,05 milijardi kuna u novčanicama i 1,16 milijardi kuna u kovanicama.
U usporedbi sa stanjem kovanica kune u optjecaju i u pričuvama Hrvatske narodne banke na dan 31. srpnja 2022., posljednji dan mjeseca u kojem je donesena odluka o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj, do danas je trezorirao 27,6 posto komada kovanica, odnosno 43,7 posto njihove ukupne vrijednosti. Taj se udio uklapa u iskustva drugih članica europodručja, u kojima se povrat kovanica kretao između 23 posto i gotovo 50 posto, kao i u očekivanja HNB-a, s obzirom na to da je Hrvatska turistička zemlja i da se kune nalaze diljem svijeta. Jedan od važnih razloga zadržavanja kune je i sentimentalna vrijednost, zbog čega će dio građana dio gotovine ostaviti nezamijenjen.
Na blagajni Hrvatske narodne banke, uz zamjenu kuna za eure, provodi se i zamjena oštećenog gotovog novca eura. Tijekom razdoblja od 1. siječnja do 30. rujna 2025. prosječno je dnevno obavljano 137 transakcija zamjene kuna za eure, uz prosječnu vrijednost pojedine transakcije od 2.467,05 kuna. U listopadu je taj prosjek porastao na 157 transakcija dnevno, uz prosječnu vrijednost od 2.289,88 kuna, dok je u studenome zabilježeno prosječno 179 transakcija dnevno, s prosječnom vrijednošću od 2.425,48 kuna. Od 1. do 29. prosinca prosječni dnevni broj transakcija dodatno je porastao na 249, dok je prosječna vrijednost transakcije iznosila 2.063,06 kuna. Istodobno je broj transakcija zamjene eura za eure tijekom cijele godine bio znatno manji i stabilan, te se kretao između 12 i 14 dnevno. Ukupni broj svih transakcija zamjene na blagajni HNB-a u razdoblju od siječnja do rujna iznosio je prosječno 149 dnevno, u listopadu 171, u studenome 191, a u razdoblju od 1. do 29. prosinca 261 transakciju dnevno.
Gotov novac kune moguće je poslati i poštom
Od 1. siječnja 2024. gotov novac kune za gotov novac eura može se zamijeniti isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci, i to prema fiksnom tečaju konverzije od jedan euro za 7,53450 kuna. HNB novčanice kune mijenja bez vremenskog ograničenja, dok se kovanice kune mogu zamijeniti još samo do kraja 2025., odnosno najkasnije do 31. prosinca. Od 1. siječnja 2026. kovanice kune više se neće moći zamijeniti za eure ni na jednome mjestu.
Zamjena gotovine može se obaviti osobno u Hrvatskoj narodnoj banci u Ulici Nikole Jurišića 17 u Zagrebu, od ponedjeljka do petka od 8:30 do 17 sati, dok je na dan 31. prosinca radno vrijeme skraćeno do 14 sati. Gotov novac kune moguće je poslati i putem poštanskih usluga na adresu Hrvatske narodne banke, Direkcije za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb.
Trenutačno na blagajni HNB-a rade tri šaltera namijenjena isključivo zamjeni kovanica kune. Zbog očekivanog povećanog interesa uoči isteka roka za zamjenu kovanica, HNB je tijekom cijele godine informirao javnost o nadolazećem roku. Kao odgovor na povećan interes od početka studenoga, sredinom studenoga produljeno je radno vrijeme šaltera s 15.30 na 17 sati, a početkom prosinca uveden je i treći šalter.
Gotov novac kune koji se dostavi putem poštanskih usluga HNB, nakon provjere autentičnosti, zamjenjuje za gotov novac eura te ga poštom vraća pošiljatelju. Na vlastitu odgovornost moguće je putem pošte poslati iznos do najviše 14.999,99 kuna, dok HNB neće zamijeniti gotovinu u iznosu od 15.000 kuna ili više ako je dostavljena poštanskim putem, već će takav iznos zadržati do osobnog dolaska pošiljatelja u banku. U slučaju namjere osobne predaje gotovine u iznosu jednakom ili većem od 40.000 kuna, ili više od tisuću komada kovanica, potrebno je unaprijed najaviti dolazak i iznos, odnosno broj kovanica, putem elektroničke pošte na adresu [email protected]. Novčanice i kovanice pritom nije potrebno razvrstavati po apoenima.
Način slanja gotovine na zamjenu prepušten je izboru građana, a trošak povrata pošiljatelju snosi Hrvatska narodna banka, koja za samu zamjenu ne naplaćuje nikakvu naknadu. Pošiljatelji, na vlastitu odgovornost, mogu odabrati slanje običnom ili preporučenom poštom, kao i vrijednosnom pošiljkom, odnosno drugom vrstom poštanske usluge.
