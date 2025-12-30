Ostao je još samo jedan dan za zamjenu kuna: Donosimo sve detalje

Na blagajni Hrvatske narodne banke, uz zamjenu kuna za eure, provodi se i zamjena oštećenog gotovog novca eura. Tijekom razdoblja od 1. siječnja do 30. rujna 2025. prosječno je dnevno obavljano 137 transakcija zamjene kuna za eure, uz prosječnu vrijednost pojedine transakcije od 2.467,05 kuna. U listopadu je taj prosjek porastao na 157 transakcija dnevno, uz prosječnu vrijednost od 2.289,88 kuna, dok je u studenome zabilježeno prosječno 179 transakcija dnevno, s prosječnom vrijednošću od 2.425,48 kuna. Od 1. do 29. prosinca prosječni dnevni broj transakcija dodatno je porastao na 249, dok je prosječna vrijednost transakcije iznosila 2.063,06 kuna. Istodobno je broj transakcija zamjene eura za eure tijekom cijele godine bio znatno manji i stabilan, te se kretao između 12 i 14 dnevno. Ukupni broj svih transakcija zamjene na blagajni HNB-a u razdoblju od siječnja do rujna iznosio je prosječno 149 dnevno, u listopadu 171, u studenome 191, a u razdoblju od 1. do 29. prosinca 261 transakciju dnevno.